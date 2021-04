O fonoaudiólogo Gleison Barcelos explica que, atualmente, há um grande caminho a percorrer para a inclusão dos deficientes auditivos

O Dia Nacional da Educação do Deficiente Auditivo é celebrado nesta sexta, em 23 de abril. A data alerta para a inclusão da comunidade surda. Segundo pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 466 milhões de pessoas no mundo possuem alguma deficiência auditiva. A previsão é que, nos próximos trinta anos, o número dobre e chegue a 900 milhões.

Gleison Barcelos, fonoaudiologia da clínica Microsom, explica que, atualmente, há um grande caminho a percorrer para a inclusão dos deficientes auditivos. No momento atual, por conta da pandemia, a comunicação ficou ainda mais desafiadora por falta de investimento no ensino bilíngue tanto na iniciativa privada, quanto pública. Ou seja, é necessário o ensino da Língua Portuguesa juntamente com a Língua de Sinais, o que facilita o processo de aprendizagem.

Segundo o especialista em audiologia, há alternativas para facilitar a comunicação da comunidade surda, mas há muito o que se fazer. “Para os estudantes que estão em ensino à distância, por exemplo, os aplicativos de transcrição instantânea podem ser uma excelente alternativa. Eles vão captar o som e transformá-lo em texto”, ressalta o fonoaudiólogo. Outro fator citado por Gleison, é a importância das legendas e do intérprete de libras, o que nem todas as instituições têm disponibilizado.

Inteligência artificial

A tecnologia pode ser uma grande aliada para melhorar a qualidade de vida de quem vive com a deficiência auditiva. Gleison afirma que os avanços dos aparelhos auditivos têm sido muito importantes, beneficiando cada vez mais a saúde dos usuários. “Ter um aparelho auditivo não é questão de luxo, trata-se de uma oportunidade para que os deficientes auditivos se comuniquem melhor e consigam manter suas interações sociais”, explica.

Já tem aparelhos no mercado que são capazes de captar o áudio com mais eficiência, detectar quedas e monitorar dados físicos e cognitivos do usuário, frequência cardíaca, movimentos realizados, entre outros. Até tradução simultânea de 27 idiomas. E tudo isso pode ser monitorado por um aplicativo. “A grande inovação de aparelhos, como o Via Edge AI, é a presença de sensores que otimizam a captura de áudio, reduzindo o tempo de resposta ao paciente. Além disso, os usuários podem acompanhar as atividades diárias, como física e cognitiva”, explica