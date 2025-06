Michael Jackson é lembrado em Dia Mundial do Vitiligo

Conhecido por hits como “Billie Jean”, “Thriller” e “Beat It”, o cantor norte-americano Michael Jackson também chamou a atenção global para o vitiligo, doença que causa a perda da coloração da pele e que, ainda hoje, é tema de desinformação e até preconceito. Por esse motivo, a cada 25 de junho, data da morte do cantor, é internacionalmente comemorado o Dia Mundial do Vitiligo, uma iniciativa para promover a importância do diagnóstico precoce, do tratamento e, principalmente, da redução do estigma social.

O vitiligo é uma doença autoimune, com determinantes genéticos e não é contagioso. Os profissionais de saúde destacam que o maior desafio para os pacientes é enfrentar o preconceito, que pode desencadear complicações na saúde mental. “O encaminhamento psicológico é importante porque, muitas vezes, são enfrentadas situações sociais difíceis”, explica a dermatologista Ana Carolina Igreja, referência técnica distrital da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) para a área.

A médica destaca ainda que há formas de promover a repigmentação das manchas. “Existem várias opções de tratamento – cremes, medicamentos orais, laser – que visam estacionar a evolução da doença e repigmentar as áreas afetadas”, destaca. Na SES-DF, por exemplo, o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) realiza sessões de fototerapia, técnica que utiliza lâmpadas ultravioletas até três vezes por semana e pode ser combinada com medicações.

A SES-DF conta, atualmente, com 27 médicos dermatologistas de carreira, além de 12 profissionais residentes. A atuação ocorre nos hospitais e centros especializados. Porém, o acolhimento aos pacientes com vitiligo é bem mais amplo: as 164 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) contam com médicos e enfermeiros capacitados para identificar os casos suspeitos de vitiligo e, dependendo da necessidade, fazer o encaminhamento.

Sintomas iniciais

O vitiligo costuma aparecer de forma repentina, como uma mancha branca. “Não é só uma despigmentação de leve, não é uma mancha um pouco mais clara, é uma mancha branca como uma folha em branco”, explica o dermatologista Pedro Zancanaro, do Hran. Outro indicativo é que há a possibilidade de a mancha ser simétrica. “Pode aparecer, por exemplo, numa mão e depois na outra mão, aparecer uma mancha em uma perna e depois de forma semelhante aparecer também na outra perna”, detalha.

A causa de despigmentação é que o sistema imunológico do próprio paciente ataca os melanócitos, células que produzem o pigmento melanina. Com a redução ou ausência dessas células, a pele fica sem melanina e perde sua coloração natural.

*Com informações da Secretaria de Saúde