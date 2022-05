Dia da Luta Antimanicomial: lei garantiu direitos a pacientes psiquiátricos, diz pesquisadora

Mesmo durante o século 20, pessoas que tinham comportamentos diferentes das demais eram subjugadas como loucas

A professora e pesquisadora da área de direito Luciana Musse entende que 18 de maio (dia da luta antimanicomial) é de conquista. No processo histórico do fechamento dos antigos manicômiios, a evolução da legislação foi determinante para que hoje exista menor número de violações contra pacientes psiquiátricos.

Ela explica que, mesmo durante o século 20, pessoas que tinham comportamentos diferentes das demais eram subjugadas como loucas e automaticamente excluídas da sociedade, mandadas para o manicômio ou os chamados hospícios.

“O manicômio era uma estrutura que não garantia atenção e saúde. Sem médicos, psicólogos e que não permite a liberdade e um tratamento que leve em conta a sua singularidade”. De acordo com a professora de direito Luciana Musse, o manicômio não assegurava um tratamento favorável a parcela do povo que necessita de um tratamento singular.

No ano de 1987, entre 25 e 28 de junho, a 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental (confira aqui relatório final) celebrava a proximidade de uma nova Constituição e propunha políticas de humanização no tratamento dos pacientes. “A definição de uma pessoa como ‘perigosa’ não deve ter o caráter de definitivo julgamento. Sua elaboração deve estar subordinada aos objetivos de uma sociedade democrática, justa, igualitária e capaz de garantir os direitos humanos fundamentais”, apontava o documento.

Também em 1987, entre os dias 3 e 6 de dezembro, a cidade de Bauru (SP) sediou o 2º Congresso Nacional de Trabalhadores em Saúde Mental, onde é criado o Movimento Nacional de Saúde Mental. “Ao recusarmos o papel de agente da exclusão e da violência institucionalizadas, que desrespeitam os mínimos direitos da pessoa humana, inauguramos um novo compromisso”, apontava a Carta de Bauru, documento gerado ao final do evento.

Os profissionais se organizaram na busca de sensibilizar a sociedade sobre a importância do cuidado em suas comunidades. Para a professora, as pessoas com esse sofrimento eram excluídas dos convívios sociais e o cuidado não acontecia.

“Direito como um aliado”

A professora argumenta que a luta é um esforço permanente. “Essa data é dedicada a várias atividades para lembrar que todas as pessoas têm sonhos e merecem ser tratadas com dignidade. Esse é o grande propósito”.

Como atuante na área de direito, ela revela que essa esfera é um importante instrumento de garantias e de mudanças. Ele pode mudar o cenário da exclusão por meio de normas e como a própria constituição também, na forma de tratar a pessoa com transtorno mental. “O direito é uma ferramenta muito potente de asseguramento de direitos”.

Sob essa ótica, completa que o movimento e a reforma psiquiátrica foram os movimentos que vieram denunciar a prática excludente dessa prática. “Não foi pela constituição, ela trouxe inovações importantes, mas foi a lei 10.216 (Lei Paulo Delgado) que trouxe essa garantia de que as pessoas com problemas mentais são sujeitos de direito”.

Ainda falando sobre essa lei, Luciana Musse diz que prevê que o cuidado com saúde mental deve ser feito por meio de serviços de saúde, em meios comunitários. Entretanto, mais recentemente, essas normativas foram modificadas e existem normas que autorizam a instituição e reabertura de hospitais com características manicomiais.

Além disso, ela entende que vítimas daquele período podem pedir reparações e indenizações. “Há a possibilidade jurídica de fazer o pedido sim. Desde que a pessoa que sofreu, busque seus direitos”.