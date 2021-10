Covid no Entorno: número de casos mantém subida

Na semana de 3 a 9 de outubro, foram 2.618 casos registrados e 39 óbitos. Na semana anterior, foram 2.049 casos registrados e 38 óbitos

Mônica Prado

No dia 11 de outubro, os 20 municípios do Entorno somavam 111.476 casos de covid-19 e 2 mil 705 vidas perdidas. Na semana de 3 a 9 de outubro (40ª semana epidemiológica), foram 2.618 novos casos registrados e 39 óbitos, sendo que na semana anterior (26 de setembro a 2 de outubro), os novos casos registrados somavam 2.049 casos registrados e 38 óbitos. Os dados estatísticos são da Plataforma JF.

Fonte: Plataforma JF Salvando Todos

Quanto aos novos casos, é possível dizer que o Entorno vive uma segunda onda constante desde fevereiro de 2021, apresentando apenas pequenos recuos para logo voltar a subir. Ao observar o gráfico, o número de novos casos dessa primeira semana de outubro equivale aos registrados no período de 28 de março a 3 de abril desse ano (13ª semana epidemiológica).

Luziânia



As quatro cidades que apresentam maior número de casos e de vidas perdidas são: Luziânia, Valparaíso de Goiás, Formosa e Águas Lindas de Goiás. O total de casos confirmados de covid-19 em Luziânia representa 31,12% do total de todo o Entorno e os óbitos representam 18,22%. Em números absolutos, Luziânia acumula, desde o início da pandemia, 34.694 casos confirmados e 493 óbitos.

Valparaíso



Valparaíso de Goiás é a segunda cidade do Entorno com maior número de casos e de óbitos. São 15 mil 751 casos confirmados e 390 vidas perdidas acumuladas até 11 de outubro. Atrás de Luziânia e Valparaíso estão Formosa e Águas Lindas, sendo 11 mil 186 casos confirmados em Formosa e 9.659 em Águas Lindas.

Taxa maior que a nacional



Quanto ao número de óbitos, Águas Lindas é a terceira cidade com o maior número de vidas perdidas: 337. Em Formosa, morreram de covid 282 pessoas até o dia 11 de outubro. A taxa de letalidade do Entorno é de 2.43% e a taxa de Águas Lindas é muito superior: 3.49%. A do Brasil é de 2,79%.