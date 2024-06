Conheça detalhes sobre a remoção e tratamento de estrias antigas

Muitas pessoas acreditam erroneamente que estrias antigas são marcas permanentes e que os tratamentos disponíveis são ineficazes. No entanto, a Dra. Barbara Aguiar desafia essa ideia com seu método inovador e eficaz de tratamento de estrias.

Ao longo dos anos, estudos têm demonstrado que as estrias, mesmo as mais antigas, podem ser significativamente melhoradas e até mesmo removidas com os tratamentos certos. A Dra. Barbara é uma especialista nesse campo, e sua abordagem é baseada em 11 anos de pesquisa e prática.

Segundo a especialista, o método utiliza tecnologias avançadas e um profundo conhecimento da pele para atingir resultados notáveis, se trata de uma restauração tecidual. Sua abordagem personalizada leva em consideração a idade, tipo de pele e história médica do paciente, garantindo resultados eficazes e seguros.

É importante entender que as estrias não são exclusivas de mulheres grávidas; elas podem surgir em qualquer pessoa, independentemente de sexo ou idade. Fatores hormonais podem contribuir para o desenvolvimento de estrias.

Conforme a profissional, o tratamento oferece uma nova esperança para aqueles que sofrem com estrias antigas. Seus pacientes relatam consistentemente uma melhoria significativa na aparência de suas estrias, e alguns até mesmo alcançam a remoção completa delas. “Este avanço é encorajador para aqueles que há muito tempo se sentiam desanimados com a ideia de que suas estrias eram permanentes, agora não é mais”, concluí.