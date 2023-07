Coenzima Q10: para que serve e como funciona

Você sabe para que serve a coenzima Q10? Conhecida também por ubiquinona, é uma molécula presente no organismo, nos alimentos e também pode ser consumida como suplemento, que atua em conjunto com as enzimas do corpo em reações bioquímicas essenciais.

A molécula contribui para a saúde do organismo, sendo um excelente antioxidante com benefícios para a saúde cardiovascular, na disposição e em diversas funções vitais. É de fato um nutriente poderoso e essencial para a boa saúde. Confira mais sobre!

Quais são os principais benefícios da Coenzima Q10 para a saúde?

Essa molécula tem poder de atuar em diversos processos essenciais do organismo e contribuir para a saúde dos órgãos e na execução de funções fundamentais. Os principais benefícios para a saúde são:

Saúde cardiovascular

É muito conhecida pelos seus benefícios à saúde cardiovascular. Há diversas atuações dessas moléculas que oferecem mais saúde ao coração, entre as principais podemos citar:

Diminuição da inflamação: A Coenzima Q10 está cada vez mais associada à redução da inflamação do sistema cardiovascular, que quando está nessas condições pode causar fadiga, dor no peito, tontura e até mesmo desmaios;

Melhora os sintomas da insuficiência cardíaca: A falta de ar, fadiga e o inchaço nas pernas, sintomas tradicionais da insuficiência cardíaca, são combatidos pelo consumo da Coenzima Q10, que nutre os músculos do coração e auxilia na produção de sua energia celular;

Auxilia a ejeção: A ejeção, que é a eficiência do bombeamento de sangue do coração, pode ser melhorada com o consumo da Coenzima Q10 que fortalece os músculos e oferece energia, como já comentado;

Ajuda na função diastólica: A função diastólica é a capacidade que o coração tem de relaxar e continuar bombeando o sangue em repouso, ou diástole. A Coenzima Q10 está associada ao bom funcionamento do coração em repouso;

Proteção dos tecidos do coração: O consumo da Coenzima protege os tecidos do coração do envelhecimento precoce e de danos oxidativos, o que reduz indiretamente o desenvolvimento de certas patologias, como a insuficiência cardíaca.

Antioxidante

De acordo com estudos, também apresenta propriedades antioxidantes. A oxidação das células é um fenômeno também chamado de envelhecimento precoce que ocorre devido aos radicais livres, moléculas instáveis com elétrons desemparelhados que reagem com outras células e as danificam.

Maus hábitos, como o tabagismo, má alimentação, exposição excessiva ao sol e até mesmo o estresse, favorecem a oxidação. Mas, por sorte, um dos objetivos da Coenzima é combater esse mal.

A molécula Q10 tem a capacidade de transferir elétrons e neutralizar os radicais livres com elétrons instáveis. Por isso, essa molécula é tão fundamental no combate à oxidação, o que contribui para a saúde celular como um todo, incluindo a saúde cardiovascular, como vimos.

Além disso, previne doenças oxidativas, como distúrbios inflamatórios, auxilia no combate a doenças degenerativas, evita o envelhecimento precoce, entre outras patologias relacionadas ao dano celular oxidativo.

Energia e vitalidade

Possui também uma relevante atuação na produção da energia celular. Uma das principais fontes de energia utilizadas pelo nosso organismo é a adenosina trifosfato (ATP), produzida pela mitocôndria.

A CoQ10, por sua vez, atua transportando elétrons na cadeia mitocondrial, auxiliando assim a produção da ATP. A transferência de elétrons da CoQ10 é essencial para que ocorra uma produção eficiente de ATP no organismo, o que dá vitalidade para o corpo e também aumenta a energia e combate a sensação de cansaço e fadiga.

Para atletas é bem interessante, pois auxilia no aumento do rendimento físico em atividades de alta performance.

Funções cerebrais

Nas funções cerebrais, essa molécula pode atuar das seguintes maneiras:

Reduz a oxidação cerebral: A ação dos radicais livres, combatida pela Coenzima, está relacionada a diversas patologias e até mesmo ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas como Alzheimer e do mal de Parkinson;

Produção de ATP: Essencial para a saúde cerebral e o funcionamento do órgão. É fundamental que essa produção mitocondrial esteja em dia para as funções mais básicas do cérebro;

Melhor fluxo sanguíneo: Devido aos benefícios à saúde cardiovascular e também outros benefícios estudados no próprio cérebro, a Coenzima garante um fluxo sanguíneo cerebral adequado , o que contribui para as funções cognitivas;

, o que contribui para as funções cognitivas; Neuroprotetor: Estudos sugerem que também possuem propriedades neuroprotetoras e que podem ajudar a prevenir a morte de células cerebrais e, consequentemente, o agravamento de doenças neurodegenerativas.

Além disso, as propriedades anti-inflamatórias da Coenzima Q10 garantem células cerebrais saudáveis e nutridas!

Quais são as fontes de CoQ10?

A CoQ10 é produzida naturalmente em nosso corpo. Mas isso não significa que devemos deixar de consumi-la, muito pelo contrário. Vimos todos os benefícios da molécula, sendo interessante consumir fontes para obter seus benefícios.

Os alimentos fontes são:

Lacticínios;

Ovos;

Carne – suína, bovina e até de frango;

Peixes – salmão, sardinha e atum;

Nozes;

Castanhas;

Soja;

Pistache;

Laranja;

Abacate;

Morango;

Brócolis;

Espinafre.

Inclua todos em sua dieta para aproveitar todos os benefícios da molécula.

Quanto aos suplementos, podemos encontrá-los tanto em lojas físicas quanto em lojas online relacionadas à saúde e nutrição. É fundamental optar por um suplemento de Coenzima Q10 de alta concentração, e assim obter um melhor custo-benefício, além da melhora da saúde.

Prefira marcas reconhecidas no mercado para obter um produto de confiança.

Por que suplementar coenzima Q10?

Mesmo que seja produzida no corpo e até consumida nos alimentos, o seu suplemento pode ser uma opção, principalmente para aqueles que já apresentam uma deficiência da molécula. Consulte um médico ou nutricionista para uma avaliação e acompanhamento individual, sobre seu consumo e adequações em sua dieta.

O suplemento é a molécula em seu estado mais puro, podendo promover os benefícios para seu organismo. É necessário pontuar que nem sempre temos à disposição todos os alimentos e uma dieta equilibrada, devido à correria da rotina, sendo a suplementação uma alternativa.

Porém, a CoQ10 não é recomendada para todas as pessoas, como pessoas com problemas hepáticos, tomando medicamentos anticoagulantes, grávidas, lactantes e alérgicos a molécula.

Gostou do artigo? Então compartilhe-o com seus amigos!