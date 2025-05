Casos de hepatite A na cidade de São Paulo já representam 57,1% do total registrado em 2024

PATRÍCIA PASQUINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

De janeiro a 15 de maio de 2025, a cidade de São Paulo já registrou 353 casos de hepatite A. O número representa 57,1% do total do ano passado, que finalizou com 618. Neste ano, três pessoas morreram -em 2024 houve um óbito. No ano passado, de janeiro a abril, foram registrados 172 casos da doença. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde.



O cenário epidemiológico do município, em 2025, segue a mesma tendência de alta observada no estado de São Paulo -até 16 de maio, foram computados 642 casos de hepatite A. No ano anterior (até 18 do mesmo mês), alcançou 412 (1.142 de janeiro a dezembro). As informações são da plataforma estadual, atualizada até às 17h de 16 de maio.



No interior, Sorocaba tem o maior número de casos, 119. Na Baixada Santista, Santos (67) e Praia Grande (10) aparecem na frente, com mais infecções.



Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, em 429 dos 642 casos a fonte provável de infecção é ignorada. Em 106, alimentos e água contaminados provocaram a doença.

Outros 35 contraíram hepatite A por contato sexual. Nos demais, transmissão pessoa a pessoa (7), domiciliar (4), tratamento dentário (3) e uso de drogas (3). Em branco e outros somam 55.



Para o infectologista, diretor nacional de infectologia da Rede D’Or e reitor do Centro Universitário FMABC, David Uip, o aumento de casos está relacionado à falta de saneamento básico.



“Primeiro, a contaminação fecal-oral. Tudo tem a ver com o saneamento básico. De um país que só tem 50% [da população] sem coleta ou com esgoto tratado não dá para esperar muito. Esse é o ponto crucial. O segundo é que a doença é prevenível por vacina.

Se o programa de vacina é efetivo, você seguramente vai ter, a despeito da exposição, menos casos. Terceiro, os cuidados pessoais. Lavar as mãos antes das refeições. Quando o indivíduo tem hepatite diagnosticada, ele tem que ficar afastado. Há uma série de regras que são básicas para evitar o aumento de casos”, afirma Uip, que já foi secretário estadual da Saúde de São Paulo.



Como prevenir a hepatite A

A melhor forma é a vacinação, mas há outras:

– Lavar as mãos (incluindo após o uso do sanitário, trocar fraldas e antes do preparo de alimentos);

– Lavar com água tratada, clorada ou fervida os alimentos que são consumidos crus, deixando-os de molho por 30 minutos;

– Cozinhar bem os alimentos antes de consumi-los, principalmente frutos do mar e peixes;

– Lavar adequadamente pratos, copos, talheres e mamadeiras;

– Usar instalações sanitárias;

– No caso de creches, pré-escolas, lanchonetes, restaurantes e instituições fechadas, adotar medidas rigorosas de higiene, tais como a desinfecção de objetos, bancadas e chão utilizando hipoclorito de sódio a 2,5% ou água sanitária.

– Não tomar banho ou brincar perto de valões, riachos, chafarizes, enchentes ou próximo de esgoto;

– Evitar a construção de fossas próximas a poços e nascentes de rios;

– Usar preservativos e higienização das mãos, genitália, períneo e região anal antes e após as relações sexuais.



Uip alerta que a hepatite A é uma doença benigna, mas pode se tornar grave no caso de pacientes com comorbidades e imunodepressivos.



De acordo com o infectologista, a maioria dos casos é assintomático. Quando apresenta sintomas, os principais são mucosas (principalmente dos olhos) e a pele ficam amareladas, urina escura, fezes claras e mal-estar. Febre, cansaço e constipação também podem ocorrer.



O diagnóstico é laboratorial. “Você faz um exame, que é TGO/TGP, que são as enzimas do fígado. Para ser hepatite, elas devem estar bem elevadas. Quando isso ocorre, você vai atrás do agente que causou a hepatite. Lembrando que quando se fala em hepatite viral, para o leito é a hepatite A, B ou C. Não é assim. Tem uma porção de outros vírus que causam hepatite. O diagnóstico é fácil: alteração das enzimas hepáticas e sorologia específica”, explica o especialista.



Não há um tratamento específico contra a doença. Para aliviar os sintomas, siga a prescrição médica. Evite a automedicação.

VACINAÇÃO



A vacina contra hepatite A é indicada para crianças de 15 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias em esquema de uma dose. Para grupos especiais incluindo, desde 11 de abril, pessoas que fazem o uso de PrEP (profilaxia pré-exposição), são duas doses com intervalo de seis meses. A proteção começa após dez dias da primeira dose.



De janeiro a abril de 2025, foram aplicadas 1.645 doses da vacina Hepatite A Adulto -1.932 no mesmo período de 2024. Em relação à vacina Hepatite A pediátrica, de janeiro a abril de 2025, a cidade ministrou 37.535 doses. No mesmo intervalo de 2024, foram 39.354 doses. A cobertura vacinal da hepatite A é calculada no público infantil e está em 99,71%.

Grupos especiais



Pessoas com hepatopatias crônicas de qualquer etiologia, inclusive portadores do vírus da hepatite C; quem possui o vírus da hepatite B; coagulopatias; pessoas vivendo com HIV/Aids; imunodepressão terapêutica ou por doença imunodepressora; doenças de depósito; fibrose cística (mucoviscidose); trissomias; candidatos a transplante de órgão sólido, cadastrados em programas de transplantes; transplantados de órgão sólido; transplante de células-tronco hematopoiéticas; doadores de órgão sólido ou de células-tronco hematopoiéticas, cadastrados em programas de transplantes; hemoglobinopatias; asplenia (ausência total ou parcial do baço) anatômica (ausência física do órgão) ou funcional (o baço não funciona adequadamente) e doenças relacionadas, e usuários de PrEP.



Os grupos podem ser vacinados nos CRIEs (Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais) e nos SAEs (Serviços de Assistência Especializada), que são equipamentos estaduais localizados na capital paulista. Os demais devem se dirigir às UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e AMAs/UBSs integradas.