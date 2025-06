Brasilienses terão mais de 50 locais para se vacinarem neste sábado (14)

A população do Distrito Federal terá, neste sábado (14), mais uma oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação. A Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) vai manter mais de 50 pontos de vacinação abertos, com aplicação de imunizantes do calendário vacinal — com exceção da BCG — e foco especial nas vacinas contra a influenza (gripe) e o HPV.

A vacina contra a gripe está liberada para todas as pessoas com mais de seis meses de idade. Já o imunizante contra o papilomavírus humano (HPV) continua disponível para jovens entre 9 e 19 anos. Em todos os locais, também será possível tomar outras vacinas, a depender da avaliação individual de cada caso.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação com foto. Caso tenha, a caderneta de vacinação também deve ser levada. As equipes da SES-DF irão verificar a situação vacinal de cada pessoa e, se necessário, aplicar mais de uma dose no mesmo atendimento.

Os locais e horários de funcionamento variam. A lista completa dos pontos abertos neste sábado está disponível neste link.

Com informações da SES-DF