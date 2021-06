Os maiores números de vacinação em um dia foram registrados em 23 de abril (1.744.001; 1ª posição) e em 8 de junho (1.646.495)

O Brasil aplicou 1.731.662 doses de vacinas contra Covid-19 nesta quarta-feira (16). Esta é a segunda maior quantidade de doses aplicadas no período de 24 horas no país desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano. Segundo dados das secretarias estaduais de saúde, foram aplicadas 1.438.035 da 1ª e 293.627 da 2ª dose.

Os maiores números de vacinação em um dia foram registrados em 23 de abril (1.744.001; 1ª posição) e em 8 de junho (1.646.495; antes o segundo maior valor, agora 3ª posição). No total, 58.351.653 pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid no país -24.136.412 delas já receberam a segunda dose do imunizante. O total de doses aplicadas passa de 82 milhões.

Especialistas alertam que cuidados básicos como uso de máscara, distanciamento social e higiene das mãos devem ser mantidos mesmo após a aplicação das duas doses do imunizante, uma vez que nenhuma vacina garante 100% de proteção contra a doença.

Dados da pesquisa na cidade de Serrana, no interior de SP, indicam que uma retomada mais segura da vida normal deve ser feita quando pelo menos 60% de toda a população estiver imunizada, ou pelo menos 75% da população adulta. A cidade viu uma queda de 95% no número de óbitos após ter alcançado mais de 95% da população adulta completamente imunizada. Com os dados vacinais desta quarta, 27,56% da população brasileira recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid e 11,40% recebeu a segunda.

