19 planos de saúde estão com a venda suspensa

Esses planos poderão voltar a ser comercializados para novos clientes assim que apresentarem uma melhora no resultado do monitoramento

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu, a partir de hoje (22), a comercialização de 19 planos de saúde que estavam recebendo reclamações de cobertura assistencial.

Os planos punidos receberam 45.515 reclamações entre 1º de julho e 30 de setembro, analisadas pelo programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento. Seis operadoras são detendoras dos 19 tipos de convênio, sendo 14 só da Unimed.

A suspensão da ANS foi temporária, ou seja, esses planos poderão voltar a ser comercializados para novos clientes assim que apresentarem uma melhora no resultado do monitoramento, que acontece uma vez por trimestre. Outros 46 planos de 11 operadoras foram liberados para venda.

Em mensagem publicada no site do Governo Federal, juntamente com a lista dos planos suspensos, a ANS pede para que o consumidor “não contrate os planos de saúde da lista. Se receber oferta para adquirir um desses planos, denuncie à ANS”.