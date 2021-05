Saúde confirma 7 casos da variante indiana e 3 suspeitos monitorados

Foram registrados seis casos em São Luiz, no Maranhão, e um em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem sete casos confirmados da variante indiana do novo coronavírus, a chamada B.1.617. A confirmação foi feita na noite desta quarta-feira (26).

Até o momento, foram registrados seis casos em São Luiz, no Maranhão, e um em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Outros três casos suspeitos são monitorados, em Minas Gerais e no Pará, e aguardam a conclusão de sequenciamento genético.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou um relatório em que afirma que a B.1.617 é mais contagiosa em uma comparação inicial com a variante britânica, mas ainda é investigado se ela está relacionada a quadros mais graves de Covid-19 e se ela aumenta o risco de reinfecção.

A variante já foi oficialmente detectada em 49 países e 4 territórios, e foi registrada pela primeira vez na Índia em outubro do ano passado. Com a explosão de casos no país e sua disseminação no Reino Unido, ela passou a preocupar o mundo.

De acordo com infectologistas, a variante se tornou mais transmissível após mutações sofridas desde a sua descoberta. Um único vírus pode ter inúmeras variantes. Quanto mais o vírus circula – é transmitido de uma pessoa para outra –, mais ele faz replicações, e maior é a probabilidade de modificações no seu material genético.