Sarah avalia indicar Projota e diz que casa pode ir em Karol Conká

Em conversa com Gilberto e Caio na manhã deste sábado (20), Sarah revelou quem ela deve mandar ao Paredão no próximo domingo (21). Desde que assumiu a liderança, na quinta passada (18), a consultora de marketing digital já dizia aos mais próximos que estava entre Pocah e Projota, mas a decisão da Líder será em Projota.

“Acho que vai acabar rolando o Projota”, disse Sarah. Caio não entende e pergunta novamente à sister, que confirma: “Acho que Projota.” “Os dois ao mesmo tempo você não acha que pode ser ruim, não?”, indaga Caio sobre Karol Conká ser indicada pela casa. Sarah discorda: “De qualquer maneira o que tiver, o outro a gente vai acabar mandando depois”.

Ao longo da sexta, Sarah se reuniu com Gilberto, Juliette, Caio, Rodolffo e Fiuk para falar sobre possíveis indicações de nomes para o Paredão. Ela deixou claro que não indicaria Carol Conká, porque estava dividida entre Pocah, seu desafeto na casa, e Projota, quem avalia ser um dos principais jogadores.

Na Prova do Líder desta semana, Caio, Fiuk e Gilberto terão o direito de indicar uma pessoa ao Paredão. Para o trio, a indicação ainda não estava acertada, mas o nome de Arthur e Karol Conká foram ventilados, o que fez com que Carla Diaz iniciasse uma articulação para evitar que o namorado fosse indicado.

Quando a atriz se aproximou de Gilberto, Caio e Sarah na varanda, na manhã deste sábado, eles interromperam o assunto. Gilberto e Fiuk estão inclinados a votar em Arthur, amigo próximo de Caio, após descobrirem conversas envolvendo o nome deles com o de Arthur. Gilberto, inclusive, conversou com Arthur na sexta para esclarecer os rumores de que ele teria dito que não votaria em Arthur -o economista diz que nunca fez tal afirmação- e que teria articulado para Fiuk ser indicado no Paredão passado.

“Em nenhum momento eu falei de ninguém votar em Fiuk. Em nenhum momento eu articulei nada. Eu gosto muito dele tanto que no quarto eu falei para a Sarah: ‘Eu não consigo votar em Fiuk'”, disse Gilberto a Caio. “Eles entraram na cabeça dele. Eu não consigo ver essa maldade no Arthur não”, disso o fazendeiro sobre Arthur.

“Fico tão triste, sabe, porque, assim, Caio, aqui dentro em nenhum momento eu tentei prejudicar ninguém. Eu falo as coisas na cara, eu brigo, eu sou até às vezes exagerado, mas, poxa, o cara chegar para o Fiuk e dizer que eu estava combinando nas costas dele para colocar o cara no paredão? Eu fiquei arrasado”, desabafou Gilberto.

Caio é o novo Anjo da casa e deve imunizar o parceiro Rodolffo, que estava na mira de Viih Tube e Thaís. Aliás, as duas receberam o Castigo do Monstro. O Paredão será formado no programa neste domingo (21).

As informações são da Folhapress