Saiba como estão as mulheres que caíram na fossa ao som do hit ‘Tem cabaré essa noite’

Que um grupo de mulheres caiu dentro de uma fossa desconhecida, enquanto dançavam, na cidade de Alagoinha, que fica a cerca de 126 km de Salvador – BA, todos já sabem, mas como estão essas mulheres após esse susto?

Em entrevista, uma das vítimas do acidente, Gabriela Carvalho (38), contou que o local onde a festa estava acontecendo é a casa de sua avó e que comemorações como aquela são comuns, mas afirma que nunca havia acontecido nada parecido.

Gabriela conta que sentiu o chão começando a ceder, mas que foi tudo muito rápido e não deu tempo de evitar o acidente. “Ele cedeu um pouco, deu tempo para gritar e respirar. Então, descemos em um mergulho. Eu pensei: ‘Meu Deus, o que é isso? Água?’. Achei que não íamos voltar mais, mas por um milagre conseguimos subir e ficamos lá boiando”.

Felizmente todas as envolvidas foram resgatadas, sem ferimentos graves e sem a necessidade de serem hospitalizadas.

O vídeo que viralizou e rendeu muitos memes, foi filmado pela filha de Gabriela. A menina de 15 anos disse que ficou sem acreditar no que estava acontecendo e após estar tudo bem, resolveu postar o vídeo como forma de agradecimento. “Eu postei o vídeo como forma de agradecimento, tanto é que na legenda eu coloquei ‘obrigada Deus pelo livramento, tá todo mundo bem’. Eu não imaginava que esse vídeo ia viralizar tanto assim, chegou até fora do país.”.

Gabriela se diz incomodada com as brincadeiras que a situação está rendendo na internet e desabafou: “A gente está ficando constrangida. Ninguém vai imaginar que vai cair numa fossa. Isso mexeu muito com o nosso emocional. Talvez se não tivesse sido tão fundo, teria sido engraçado. Eu não sei se as pessoas sabem da gravidade do acidente.”

Mostrando que são realmente brasileiras e que nada pode nos parar, mesmo com todo o susto que passaram a festa não foi interrompida e todos voltaram a comemorar, agora tendo mais um motivo. “Com isso, eu não tinha mais clima de festa. Porém, minha família é muito animada, tudo é festa. Quando todo mundo saiu bem, tivemos mais um motivo para comemorar.”