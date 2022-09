Rosi sobre Deborah Albuquerque e Ingrid Ohara: “São duas falsas, dissimuladas”

As ofensas aconteceram no ao vivo, enquanto a peoa respondia uma pergunta que foi feita por Adriane Galisteu.

E o clima dentro do reality A Fazenda só esquenta. Durante o ao vivo de ontem, quinta-feira (29), a peoa Rosiane foi questionada sobre quem, ao seu ver, estava jogando errado, de forma um pouco alterada, ela deu uma dupla resposta e acabou soltando alguns palavrões direcionados às colegas de confinamento, Ingrid Ohara e Deborah Albuquerque.

A dançarina começou a dar sua resposta de forma calma e direcionada apenas à Deborah, justificando que a mesma, desde o começo, tentou se envolver em brigas dentro do programa e que após conseguir uma rivalidade com Deolane, a publicitária se aproveitou disso e passou a colocar o nome da advogada em todas as brigas, mesmo que as duas não estivessem envolvidas.

Porém esse cenário de paz mudou assim que ela começou a falar sobre Ingrid. A dançarina chamou a influencer de fingida, fraca, oferecida e ainda ainda alfinetou: “Eu dei todo colo, toda ajuda a ela, e agora fica dizendo que eu estou fora do jogo”.

Rosi também não poderia deixar de relembrar a ocasião em que Ingrid jogou cocô de cavalo nas coisas do peão Vini e ao ser interrompida pela influencer, que dizia estar arrependida de seu ato, a dançarina disparou: “Você é uma safada descarada! Aqui no seu c*! (…) Que tá arrependida, nada! Você é uma vagabunda descarada. Uma cínica, dissimulada! Fica fingindo que está chorando”.

Após alguns minutos de barraco, a participante finalmente concluiu sua resposta a pergunta que Adriane tinha lhe feito, dizendo: “Por isso que ela e a Deborah se deram tão bem juntas. São duas falsas, dissimuladas. São exatamente iguais. Então, na verdade, acho que essas duas estão jogando errado”.

Durante toda a discussão, o restante dos confinados estavam com acesso ao áudio liberado, e muitos deles não se seguraram e caíram na risada, entre eles Deolane, Pétala, Bia, Lucas e Vini.