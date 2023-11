Roriz Neto é o primeiro procurador da Juventude da Câmara

O projeto para criação da pasta, cuja atribuição será zelar pelos direitos dos jovens, foi proposto pelo deputado

O distrital Joaquim Roriz Neto será o primeiro procurador da Juventude da Câmara Legislatura do Distrital Federal. O nome do parlamentar foi designado em portaria do Diário Oficial da Câmara, publicada nesta segunda-feira, 27.

O projeto para criação da pasta, cuja atribuição será zelar pelos direitos dos jovens, assim como propor leis específicas para este segmento da população, foi proposto pelo deputado. Mais jovem parlamentar da legislatura, Roriz Neto tem entre suas principais bandeiras a defesa dos jovens, a qualificação profissional e o primeiro emprego.

Conforme o distrital, “o jovem precisa de oportunidades e nós, enquanto representantes do povo aqui na Câmara, temos a obrigação de zelar pelo cumprimento das leis voltadas para essa parcela da população”, declarou. Roriz Neto também afirma ser preciso propor políticas e elaborar estratégias reais, que garantam ao jovem capacitação profissional, lazer e acesso à cultura.

“Quando o jovem é acolhido e tratado como ator principal pelo Estado, o resultado é um futuro brilhante”, pondera. A nova Procuradoria terá entre suas atribuições fiscalizar e acompanhar programas governamentais e políticas públicas e privadas, que visem o fortalecimento, garantia e atendimento dos direitos da juventude.

Além de receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes, denúncias de qualquer ato atentatório aos direitos da juventude; e fomentar políticas públicas de geração do primeiro emprego aos jovens.