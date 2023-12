‘Rolê Consciente’ aborda riscos de beber e dirigir

A ação terá início às 18h30 na quinta e na sexta-feira. Já no sábado (16), o ‘Rolê Consciente’ começa mais cedo: das 14h30 às 18h

A partir desta quinta-feira (14) os educadores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) voltam a circular por bares e restaurantes da Asa Sul, realizando intervenções artísticas e conversando com os frequentadores, a fim de conscientizá-los sobre a gravidade da conduta de dirigir sob efeito de álcool. A ação terá início às 18h30 na quinta e na sexta-feira. Já no sábado (16), o ‘Rolê Consciente’ começa mais cedo: das 14h30 às 18h.

O projeto ‘Rolê Consciente’ é mais um esforço da Diretoria de Educação do Detran-DF em prol de um trânsito mais seguro para todos. O principal objetivo é orientar os cidadãos sobre os efeitos do álcool no organismo, por meio de breves palestras, enfatizando informações importantes sobre a segurança individual e coletiva. Outros assuntos, como o uso do celular enquanto dirige e a necessidade de respeitar os limites de velocidade, o pedestre na faixa e o ciclista também são abordados pelos educadores.

A escolha de locais onde os frequentadores costumam consumir bebida alcoólica tem caráter preventivo, fazendo com que eles tenham informações claras para tomar a decisão correta na hora de voltar para casa, garantindo segurança viária a si e a outros usuários das vias. Mas quem insistir em dirigir sob efeito de álcool, além de sérios riscos de se envolver em um sinistro de trânsito, está sujeito a multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir, conforme previsto nos artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.

Divertidamente

O ‘Rolê Consciente’ é uma forma divertida de interagir com o público e fazer educação de trânsito, já que os frequentadores de restaurantes e bares geralmente estão desfrutando de um momento de descontração e lazer. Para isso, a ação inclui intervenções artísticas com bonecos, presença de MCs que cantam rimas sobre o tema abordado, minipalestras e entrega de material informativo.

*Com informações da Agência Brasília