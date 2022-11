Richarlison revela vontade de ficar com Anitta: “Se ela quiser, eu quero”

Após toda a repercussão que o atacante da seleção brasileira, Richarlison depois de ter marcado 2 gols e ter trago a vitória do primeiro jogo da seleção na Copa do Mundo do Catar, os fãs do jogador resgataram um vídeo que prova que o “Pombo” não é atacante apenas em campo, mas também na vida amorosa.

Durante uma entrevista ao canal do youtube “Pilhado”, que foi conduzida pelo ex-repórter da Globo Thiago Asmar, o craque da seleção revelou que caso nunca ficou com Anitta, mas afirmou que caso a musa da música brasileira quiser ficar com ele, ele quer.

“Rapaz, peguei não. Mas, se ela quiser, eu quero”, afirmou o rapaz.

Chamando ela de “Deusa”, o cantor foi instigado a imaginar ele e a cantora juntos, estampando a capa de uma revista, e animado com a possibilidade ele relatou: “Depois que eu ganhar a Copa do Mundo, eu pego ela”.