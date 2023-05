Revoltada, Antônia Fontenelle xinga e desafia Felipe Neto: “Você é um lixo de ser humano! Um covarde!”

A jornalista Antônia Fontenelle, afirmou que irá processar o empresário e youtuber por assédio processual.

Gente, ela não para! Após toda a polêmica que ela causou com a irmã Mônica ontem (17), hoje (18), durante o programa Morning Show, ao saber que o seu fiel inimigo, o youtuber Felipe Neto, havia se colocado a disposição para ajudar a evangélica a processá-la, Antônia Fontenelle utilizou o programa para mandar um recadinho para o youtube.

“Me mandaram aqui um negócio, que é o seguinte: o senhor Felipe Neto oferecendo advogados para me processar porque ontem eu falei ‘para de dar voz pra essa gente’, no caso daquela pastora, irmã, sei lá o que. Então, tudo é processo”, iniciou a jornalista.

“Aí eu escrevi aqui, “esse é teu modos operandos, pagar advogado para fazer assédio processual aos que não concordam com o lixo de ser humano que você é!”, continuou

Mas não parou por aí. Desafiando o Felipe para uma luta de verdade, tipo a do Whindersson Nunes com o polonês FelipeK, e afirmando que não tem medo dele, Fontenelle afirma que para ela o youtuber é um lixo de ser humano.

“Sim, você é um lixo de ser humano. É minha opinião, tá? E mais, quer resolver essa parada comigo cara a cara? De preferência no ringue. Sabe o Whindersson Nunes? Que sobe no ringue? Quer subir no ringue comigo? Quer cair na porrada comigo, rapaz? Resolver esse problema que você tem comigo? Você acha que eu estou com medo de você?”, desafiou.

Por fim, a jornalista afirma que processará o youtuber, que não tem medo dele, e volta a chamá-lo de lixo e de covarde.

“Você vai ser processado por me fazer um assédio processual, tá? Cê tá pensando que cê tá protegido por quem? Porque vocês podem me prender, vocês podem me colocar tornozeleira, vocês podem me tirar o réu primário, mas o Felipe Neto vai continuar sendo esse lixo de ser humano que ele é! Contra fatos não há argumentos. Cê pode botar 200 mil advogados para me processar. Você é um covarde, rapaz, isso que você é. Cê acha que eu tenho medo de você?”, finalizou Fontenelle.