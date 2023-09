Restaurantes preparam opções leves e refrescantes para a primavera

Estação chega neste sábado (23); Jornal de Brasília separou 10 opções espalhadas pela capital

Neste sábado (23), o inverno dá lugar à primavera. Esta estação, que se destaca por suas flores, permanece até dia 22 de dezembro. A época inspira os restaurantes do Distrito Federal a prepararem opções com esta temática.

O Solo Ristorante (403 Sul), de comida italiana, oferece seu jardim com vista para o céu azul e as flores da época. É um bom lugar para o cliente degustar de pratos e drinques especiais como o Gamberetto Alla Provenzale Com Fettuccine (camarão GG rosa grelhado com alho, ervas frescas, flambado no vinho, tomate concassê e fettuccine artesanal), por R$ 159; e o Cosmopolitan (vodka Ketel One, suco de limão, suco de cranberry e licor de laranja), por R$ 36. O local conta com música ao vivo na sua área externa às sextas e sábados, a partir das 20h, com couvert de R$ 13.

Criado especialmente para o dia em que se inicia a Primavera, 23 de setembro, o Piselli Brasília (Iguatemi) aposta no prato Totelli di Zucca e fiori (R$ 91): massa fresca recheada com abóbora e especiarias, queijo parmesão ao molho de manteiga, sálvia e amêndoas laminadas.

O Blá’s Cozinha de Culturas (406 Norte) aposta em uma oferta para o almoço: na compra de um dos pratos do menu, o cliente ganha uma caipirinha frozen. Uma boa pedida é o ceviche à moda peruana (R$ 29,90): peixe branco em cubos, ao molho de limão, laranja e gengibre, com milho crocante, cebola roxa e batata doce; ou o tartar de atum (R$ 34,90): atum selecionado, bem picadinho, com molho oriental, sunomono e palha de alho poró com alga nori.

Especializado em culinária japonesa, o Haná (408 Sul) aproveita a estação para exaltar o frescor da comida oriental. O restaurante oferece iguarias que levam as frutas, legumes e verduras da estação, como o Jyo com calda de maracujá (arroz, envolto por uma lâmina de salmão, cream cheese e uma calda especial de fruta tropical); o Jyo de shimeji (tira de salmão envolto no arroz com cream cheese e shimeji); e o Uramaki (arroz japonês, alga por dentro e recheio de tomate-cereja, tomate seco ou alho-poró).

Tanto as opções descritas acima, como as mais de 40 peças de sushis e cerca de 11 pratos quentes, podem ser degustados à vontade no Buffet Light todos os dias, no almoço e jantar pelo valor individual de R$ 94,90.

No Jamie Oliver Kitchen (Venâncio Shopping), a sugestão de entrada é o Ceviche Cítrico: peixe do dia em fatias finas, leite de tigre ao estilo peruano, pimentões grelhados na chama e pimenta fresca, por R$ 33. Para o prato principal, seguindo a sugestão de frutos-do-mar, tem o Polvo e Batata: polvo assado na brasa acompanhado de batatas cozidas, cebolas assadas, tomate-cereja, azeitonas, alcaparras temperados com molho de limão e mel, por R$ 96.

O recém-inaugurado New (QI 11, Lago Sul) oferece itens leves, com folhas, legumes e carnes brancas, como a Salada John People (verdes, queijo coalho grelhado, doritos, sorvete de tapioca, molhos de laranja, tangerina e maracujá com uma pitadinha de pimenta dedo-de-moça), por R$ 69; a Itália (filé grelhado e fatiado ao molho de vinho tinto acompanhado de arroz cremoso de brócolis trifásico), por R$ 129; a Superquadra de legumes (quadrado de arroz de sushi com recheio de cream cheese, crocante por fora e fofuxo por dentro, acompanhado de legumes refogados com molho shoyo e teriaki de cachaça), por R$ 33; e muito mais.

Os restaurantes Santé 13 (413 Norte) e Santé Lago (orla da Ponte JK) têm como destaque o Yuca (R$ 69), um nhoque de mandioca salteado ao pesto tradicional, sem lactose, com trio de cogumelos e refogado de abobrinha e tomates, que levam legumes da estação, e as caipiroskas de kiwi ou frutas vermelhas à base de vodka Smirnoff (R$ 26).

O Mezanino (Torre de TV) também aposta em drinks. O Palipalan, soda de caramelo salgado com flor de sabugueiro, lichia e limão siciliano (R$ 30), e o Morena Tropicana, espírito em cachaça envelhecida, corpo em Licor 43 com maracujá, perfumado em Absinthe Verte e decorado com cravo amarelo (R$ 40), se destacam.

O Marietta (DF Plaza), que se destaca por seus pratos saudáveis, conta com um menu recheado de opções de saladas e sanduíches. O destaque vai para a Salada Mexicana (R$ 38): guacamole, feijão vermelho, atum, alface, rúcula, cebola roxa, pimenta, ervas e molho de aceto com azeite. A Ciabatta de Salmão, com salmão defumado, cream cheese, cebola roxa, molho de mostarda e alcaparra, tomate ao azeite, tomilho e alface, é outro item bem vendido do cardápio, por R$ 47. E para acompanhar, a casa sugere o suco Frutas do Bosque, com morango e amora (R$ 19).

A Cumbuco Saladeria (Águas Claras, Asa Norte e Lago Sul) segue linha parecida. O cardápio inclui a clássica salada Caesar (R$ 38,90) com alface americana, frango grelhado, ovo de codorna, croutons, queijo parmesão e molho Caesar, bem como a salada verde (R$ 37,90) com mix de folhas, brócolis, pepino, queijo gorgonzola, amêndoas carameladas e molho de mostarda e mel. Outras opções incluem a salada Cumbuco (R$ 40,90) e a salada salmão (R$ 41,90), ambas com ingredientes frescos.