Repórter da Globo empurra torcedor no Catar e é massacrado por internautas

Ao ser esbarrado por um torcedor, no país sede da Copa do Mundo, o repórter tem uma reação exagerada e empurra o homem, enquanto estava ao vivo no “Bom dia Brasil”.

Durante um link ao vivo no programa jornalístico Bom Dia Brasil, desta manhã (18), o repórter Eric Faria, que está no Catar como um dos responsáveis por fazer a cobertura de um dos eventos mais esperados do ano, a Copa do Mundo, empurrou um torcedor que ao tentar aparecer no fundo da gravação se desequilibrou e esbarrou no repórter.

A reação inusitada de Eric espantou a âncora do programa, a jornalista Ana Luiza Guimarães, que perguntou ao repórter: “Opa! Que susto. Ficou tudo bem aí?”.

Ao perceber que a sua atitude teria ido ao ar , o repórter tentou se justificar, dizendo que está em um lugar muito cheio e que o rapaz deveria estar distraído, mas a internet não perdoou.

Enquanto alguns deram risada do acontecimento, muitos outros estão criticando a atitude do jornalista. Eles julgam que a reação de Eric foi totalmente ignorante e desnecessária. Confira abaixo alguns dos comentários que os internautas fizeram a respeito do caso.

Erick Faria empurrou, não 'afastou' o torcedor que queria aparecer…

Depois, vendo q estava ao vivo: sorriso aberto e largo, clima de Copa do Mundo.



Foi feio pacaralho! — Romero Veloso (@RomeroVeloso) November 18, 2022