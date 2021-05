Queiroga: Parabenizo autoridades sanitárias de SP por compra de kits de intubação

O chefe da Saúde destacou que a ação ajuda o governo federal a suprir e adequar os estoques dos medicamentos do kit, que já chegaram a estar em falta em alguns Estados

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, parabenizou nesta sexta-feira, 30, o governo e as autoridades sanitárias do Estado de São Paulo pela iniciativa de aquisição de insumos do chamado kit intubação. O chefe da Saúde destacou que a ação ajuda o governo federal a suprir e adequar os estoques dos medicamentos do kit, que já chegaram a estar em falta em alguns Estados.

O ministro admitiu que o governo teve dificuldades de adquirir os medicamento do kit, que incluem sedativos, anestésicos e bloqueadores neuromusculares. Segundo ele, contudo, a tendência de queda dos casos e as ações do ministério trouxeram mais “tranquilidade” quanto a situação desses insumos.

“Hoje até vi que o governo do Estado de São Paulo está fazendo uma aquisição no exterior desses insumos, o que é muito bom porque nos ajuda nessa ação de trazer esses kits e fortalecer nosso estoque relatório. Eu parabenizo as autoridades sanitárias do Estado de São Paulo por essa ação”, declarou em pronunciamento à imprensa nesta sexta.

O secretário executivo da Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, informou que a pasta está negociando junto a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) a compra de medicamentos do kit intubação a ser anunciada na semana que vem. “Estamos em tratativas avançadas para aquisição de quase 7 milhões desses medicamentos. A expectativa é que semana que vem a gente possa anunciar de forma oficial e inclusive data de chegada”, disse.