Quantidade de vacinados contra covid com a 1ª dose chega a 24,4 milhões; 11,54%

Entre os 24,4 milhões, 7.717.785 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 3,64% da população com a imunização completa. Nas últimas 24 horas, 326.241 pessoas receberam essa dose de reforço

A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos a primeira dose no Brasil chegou a 24.433.064 nesta terça-feira, 13, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 11,54% do total da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 585.272 pessoas receberam a primeira dose.

Entre os 24,4 milhões, 7.717.785 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 3,64% da população com a imunização completa. Nas últimas 24 horas, 326.241 pessoas receberam essa dose de reforço. Somadas as primeiras e segundas doses, o Brasil aplicou no último dia 911.513 doses, segundo dados fornecidos por 26 Estados.

Em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 15,47% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Mato Grosso, onde 7,63% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (5,7 milhões), seguido por Minas (2,4 milhões) e Bahia (1,97 milhão).

Veja os dados de vacinação por Estado:

UF

Número de vacinados com a primeira dose

Proporção em relação ao total da população

TOTAL 24.433.064 11,54%

RS 1.766.968 15,47%

MS 399.653 14,23%

BA 1.972.659 13,21%

PB 517.352 12,81%

ES 511.937 12,60%

SP 5.721.104 12,36%

AM 502.089 11,93%

CE 1.075.577 11,71%

PR 1.328.054 11,53%

PE 1.104.112 11,48%

AL 381.008 11,37%

MG 2.413.878 11,34%

SC 819.328 11,30%

RN 397.643 11,25%

SE 257.186 11,09%

DF 332.992 10,90%

PA 890.546 10,25%

PI 335.189 10,21%

RJ 1.710.764 9,85%

RR 56.950 9,02%

GO 638.507 8,98%

AC 77.541 8,67%

TO 136.623 8,59%

MA 599.271 8,42%

RO 148.842 8,29%

AP 68.067 7,90%

MT 269.224 7,63%