PSDB reage a Lula, fala em ‘hipocrisia’ e diz que gestão do PT ‘quase acabou com o Brasil’

Nas redes sociais, o PSDB disse que Lula deveria estar preocupado em “responder à população por que a gestão do PT quase acabou com o Brasil”

O PSDB reagiu nesta terça-feira, 31, à fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que o partido “acabou”.

Nas redes sociais, o PSDB disse que o pré-candidato à Presidência deveria estar mais preocupado em “responder à população por que a gestão do PT quase acabou com o Brasil”.

O PSDB ainda afirmou que Lula “segue na hipocrisia procurando líderes tucanos”. O vice na chapa do petista é o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), que deixou a legenda tucana em dezembro de 2021, após 33 anos filiado.

Lula e Alckmin, historicamente, foram grandes adversários nas disputas presidenciais brasileiras e representavam forças políticas antagônicas.

O partido ainda defendeu na publicação que o País foi “salvo da destruição” com a aprovação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Na época, o PSDB foi uma das legendas a favor do processo de destituição da petista.

Nesta terça-feira, 31, durante evento do lançamento do livro Querido Lula: Cartas a um Presidente na Prisão, Lula afirmou que o PSDB chegou ao fim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Um senador do PFL disse uma vez que era preciso acabar com a ‘desgraça do PT’, o Jorge Bornhuasen. O PFL acabou. Agora, quem acabou foi o PSDB. O PT continua forte, continua crescendo e conseguiu construir a maior frente de esquerda já feita nesse País”, afirmou Lula.

O PSDB vive hoje o momento mais delicado de sua história após um histórico de ter um presidente da República por dois mandatos consecutivos – Fernando Henrique Cardoso – e ter terminado em segundo lugar em quatro eleições (2002, 2006, 2010 e 2014

. Pela primeira vez, não deve ter candidatura presidencial própria, após o ex-governador de São Paulo João Doria deixar a disputa.

Em nota, o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) classificou como “arrogante” e “desrespeitosa” a declaração de Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O petista e o tucano nunca se enfrentaram diretamente em um eleição presidencial. Aécio perdeu a eleição para Dilma em 2014, no segundo turno.

Na resposta a Lula, Aécio voltou a criticar “equívocos” da cúpula tucana.

“Arrogante e desrespeitosa a afirmação do ex-presidente Lula de que o PSDB acabou. Por maiores que tenham sido os equívocos dos nossos atuais dirigentes ao priorizar, até aqui, um projeto regional em detrimento da nossa responsabilidade maior de lançar uma candidatura presidencial competitiva para se contrapor aos dois extremos, o PSDB continua e continuará a ser essencial ao Brasil. E o tempo mostrará isso”, disse o tucano em nota oficial.

A declaração de Lula também provocou a reação de um outro tipo de adversário do petista: os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles afirmou que nunca pensou que “algum dia iria concordar em algo com Lula” e defendeu a ideia de que o PSDB acabou.

Já o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho 01 do presidente, compartilhou a declaração de Lula e questionou: “E quem ainda vota no PSDB quer o ex-presidiário de volta à cena do crime?”.

Estadão Conteúdo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE