Próximo presidente do BNDES, Mercadante impediu indicação de aliado de Haddad

Diferenças de pensamento dos nomeados na área econômica geram dúvidas em relação à coordenação da área

Aloizio Mercadante chegou à presidência do BNDES após brecar a indicação de Gabriel Galípolo, preferido de Fernando Haddad para o cargo. Lula optou por um nome experiente e de sua confiança, porém fora da zona de influência de Haddad.

Babel

Ainda é dúvida como será a coordenação das ideias do trio na economia. Mercadante, Haddad e Josué Gomes, no MDIC, são considerados pessoas que pensam diferente sobre o BNDES e há risco de curto-circuito. Josué será, na teoria, superior a Mercadante, uma vez que o banco ficará sob o guarda-chuva do MDIC. Mas após o anúncio de seu nome, a expectativa de petistas é que ele tenha “vida própria”.

Ideia

Lula tinha planos de anunciar Josué antes, mas atrasou porque o empresário pegou covid e não pode viajar a Brasília. O empresário tenta construir um nome de meio-termo com Paulo Skaf na Fiesp.