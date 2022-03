Prova do Líder segue com nove participantes na disputa. Saiba quem são!

Os brothers estão focados em vencer a disputa da semana e conquistar a coroa…

A ‘Prova do Líder – Americanas’ segue a todo vapor no ‘BBB22’ e pelo jeito vai perdurar por muuuuuito tempo ainda viu leitor(a)? Nove brothers ainda seguem na disputa e querem ser líder essa semana…

Scooby foi o primeiro a sair da prova alegando que queria fazer xixi. Nem queria participar mesmo né? Só foi porque Tadeu Schmidt mandou… “Eu queria sair, eu preciso mijar muito, eu não vou fazer que nem a Jade”, pediu Pedro Scooby e foi retirado da prova, sob aplausos dos amigos.

Após quase 5 horas, Pedro Scooby é o primeiro a deixar a prova do líder. #BBB22 pic.twitter.com/QTFkeceUgH — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) March 11, 2022

O segundo a sair da prova foi Vyni que alegou estar com dor nos olhos, porque ele usa lentes de contato. O participante nem conseguia abrir os olhos e estava tampando um. Tadico né? Ele pediu e saiu com muita dor sob aplausos também. Ai que preguiça disso!

Nosso menino lutou, deu um show de animação durante a prova, mas chegou no seu limite. Sendo assim acabou desistindo. Estamos orgulhosos de você Vyni! ❤️✨ #TeamVyni #BBB22 pic.twitter.com/Q6xPCpI5aB — Vyni 💡 (@vyniof) March 11, 2022

E o terceiro a desistir — acredite leitor(a) — foi Gustavo! Do nada, o paranaense pediu para sair: “Vou aproveitar [jato de ar]. Me tira daqui. Falando sério, não é brincadeira, não. Sei que às vezes não me levam a sério, mas… Desistindo, saindo!”. Os Dummies o ajudaram e ele ainda quis dar um beijo em Laís. Ai fala sério!

o gustavo foi o terceiro brother a desistir da prova com 08h26min pic.twitter.com/PonZnSYGac CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 11, 2022

Seguem, até o fechamento da matéria: Lina, Lais, Arthur, Lucas, Jessilane, Paulo André, Douglas, Eslovênia e Natália.

A prova consiste em um carrossel que gira e eles tem que permanecer o tempo todo em suas posições, presos ao equipamento de segurança, e com um jato de ar em alguns momentos. Ai minha labirintite… E Tadeu explicou: “A prova vai, no máximo, até o programa de amanhã [sexta-feira]. Se na hora do programa ainda tiver alguém resistindo bravamente na prova, nós vamos reunir os que já saíram da prova na sala para fazer um sorteio com quem continua no carrossel. Conforme um produto for sorteado na urna, o jogador que representa esse produto é eliminado e assim sucessivamente até restar um último jogador, que será o líder.”.

Saudades quando eles ficavam mais de quarenta horas numa prova… Nada explica, nada!