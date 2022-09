Produção do Rock In Rio afirma que o show do Justin Bieber no festival está confirmado. Já a T4F diz que não tem nada a declarar sobre os shows do Justin Bieber em São Paulo.

O cantor que cancelou diversos de outros shows na América Latina, se apresentará no festival neste domingo (04).

E mais uma vez o príncipe do Pop, está deixando as beliebers de plantão enlouquecidas, mas de uma forma negativa. Na tarde de ontem, o colunista Leo Dias divulgou a informação de que Justin teria cancelado diversos shows em sua turnê na América Latina.

O cantor, que fez diversas exigências excêntricas para a produção do festival Rock in Rio, que contará com sua apresentação no próximo domingo (04), só manteve o show de pé após uma longa conversa com a produção do festival.

Produção do Rock In Rio afirma que o show do Justin Bieber no festival está confirmado. Já a T4F diz que por enquanto não tem nada a declarar sobre os shows do Justin Bieber em São Paulo.

Segundo o colunista, Justins cancelou os seguintes shows: dia 07, no Chile; dias 10 e 11, na Argentina e dias 14 e 15, em São Paulo. De acordo com ele, os shows foram cancelados devido a um momento delicado que o astro está enfrentando em relação à sua saúde mental.

Devemos lembrar que, recentemente, o artista expôs sofrer com diversas sequelas que a síndrome de Ramsay Hunt deixou em seu rosto. Na ocasião, ele também precisou cancelar diversos shows, para cuidar da sua saúde.