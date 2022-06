Procon responde se é legal vender pele de frango no país após indignação nas redes

A imagem de uma bandeja de pele de frango, vendida a R $2,99 o quilo em um supermercado, provocou indignação nas redes sociais

Luciana Cavalcante

São Paulo, SP

A imagem de uma bandeja de pele de frango, vendida a R $2,99 o quilo em um supermercado, provocou indignação nas redes sociais na última semana.

Consumidores atribuíram o fato à política econômica do país, que estaria provocando a miséria da população e favorecendo a prática. Mas vender pele de frango é ilegal?

O diretor executivo do Procon-SP, Guilherme Farid, afirma que a venda não fere o código do consumidor, desde que seguidas as regras sanitárias.

Mas diz que como o produto sempre foi considerado um descarte, ele deveria ser doado e não vendido.

“Sob a perspectiva do direito do consumidor, a empresa tem liberdade para vender o que quiser dentro da sua categoria. Então, em tese, pode vender só a pele de frango”, afirma.

Para isso, segundo ele, o estabelecimento precisa levar alguns fatores em consideração. “Primeiro é preciso observar se a pele, daquele modo que está sendo vendida, atende aos requisitos sanitários, se tem um tratamento adequado, o manejo, armazenagem, temperatura correta para evitar riscos à saúde, mas isso cabe à vigilância sanitária avaliar se as regras estão sendo cumpridas”.

Embora a prática não seja ilegal, casos como esse acendem o debate de que não é apenas a lei que deve ser observada, mas também a situação degradante do consumo de alguns produtos, que antes tinha como destino o lixo ou até a doação, afirma o diretor do Procon.

“Superada a questão técnica sanitária, chega a ser aviltante e desnecessário agir deste modo em busca do lucro até o último centavo. Não tem como fechar os olhos para essa situação no momento que o país atravessa”, afirma Farid. Ele recomenda que o estabelecimento faça a doação, ao invés da venda do produto nessas condições.

Nas redes sociais, a foto levantou debate e gerou indignação. Uma pessoa escreveu que era “inacreditável”, outra afirmou que “o fundo do poço já é real”.

Outra ironizou, dizendo que “o Brasil está decolando”.

O que dizem a empresa e o supermercado

Nas imagens compartilhadas nas redes, é possível ver o adesivo da empresa Kajoly Alimentos. Procurada pela reportagem, ela informou que nunca comercializou pele de frango, e que a etiqueta da marca foi utilizada erroneamente na manipulação do produto do supermercado Faé, de Vila Velha (ES).

Ainda segundo a Kajoly, a venda de pele postada nas redes sociais foi feita pelo supermercado, e não pela agroindústria.

A empresa produtora da carne de frango advertiu o supermercado sobre a situação, e o produto já foi retirado das gôndolas.

Mesmo sem comercializar o produto, a empresa reforça que a venda de itens como sambiquira, pé, pescoço e pele são feitas e permitidas.

“Prezamos pela alimentação e nutrição de valor ao ser humano. Produzimos cortes e fornecemos serviços de qualidade que tornam tal premissa verdadeira”, afirmou a head de marketing Kajory Alimentos, Joanna Goastico.

A ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) e a Aves (Associação dos Avicultores do Espírito Santo) informaram que a situação é pontual, e não se trata de uma prática recorrente. Afirmam ainda que, embora a venda de pele de frango seja incomum no Brasil, o consumo do produto é seguro.

A reportagem entrou em contato com o supermercado Faé, e não houve retorno até a publicação desta matéria.