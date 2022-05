Preços, depreciação e manutenção: veja os principais fatores na hora de comprar uma colhedora de cana

A colhedora de cana, pode ser considerada uma das máquinas que mais precisa de atenção no ambiente rural. Isso porque, depois de tanto empenho em produzir e também manejar os talhões em um longo período de tempo, as perdas que podem ocorrer na colheita por falta de manutenção nas máquinas não são aceitáveis.

Atualmente, a colhedora é, sem dúvidas, a peça chave para que a colheita seja bem sucedida. Dessa forma, é de responsabilidade dos gestores irem em busca de melhores rendimentos operacionais que o maquinário possa oferecer.

A seguir, para entender melhor sobre esse assunto, veja um pouco mais sobre os principais fatores que devem ser levados em consideração na hora de comprar uma boa colhedora e tenha acesso a uma lista das melhores do mercado, para isso, leia o artigo até o final.

Principais colhedoras do mercado

Antes mesmo de entender melhor sobre os modelos dessa categoria, é importante o produtor rural saber quais os principais fatores que estão relacionados com o tipo de plantio de cana de cada lavoura. Dessa forma, os mais comuns são: o plantio simples (com espaçamento de 1,5m) ou então o duplo alternado (0,90m x 1,5m). Veja a seguir alguns modelos de colhedoras de cana presentes no mercado.

Case A8810 – Uma linha

Esse é um maquinário que possui um grande peso dentro do mercado. A colhedora de cana A8810 – Uma linha é a mais recomendada quando se trata de um espaçamento simples. De acordo com dados da Anfaeva, ela é uma das mais vendidas do mercado brasileiro. A principal vantagem desse modelo é que ela apresenta um aumento de 20 a 25% na produtividade, se comparada à linha anterior.

John Deere CH 570 – Uma linha

Essa máquina é motorizada a 342 cavalos de potência e é uma colhedora excelente quando se trata de operações em canaviais mais produtivos, o que garante um melhor custo benefício entre economia de combustível e rendimento na operação. Além de tudo isso, o modelo ainda oferece um conforto maior dentro da cabine e um operacional mais simples.

Jacto Hover 500

O modelo Hover 500, da marca Jacto, é o tipo de colheitadeira de cana que é usada em duas linhas simultaneamente nas mesmas velocidades que são praticadas pelas demais de linhas convencionais. Por causa da sua colheita de duas linhas, essa máquina consegue colher até o dobro de cana por cada hora de trabalho, se comparada a uma colhedora tradicional que seja de linha mais simples.

Manutenções

O principal objetivo de se realizar manutenção nas máquinas agrícolas no geral, é garantir o seu pleno funcionamento. O consumo de combustível do maquinário, por exemplo, é relativo. Cada máquina, com sua velocidade mediana de trabalho, possui os seus valores indicados pelo próprio fabricante. Em geral, quanto maior a velocidade da colheitadeira, maiores são as rotações do motor e, consequentemente, maior o consumo de combustível.

Alguns dos sistemas que devem ser verificados durante a manutenção são: corte de base, despontadores, exaustor, ventilação da máquina, filtros de ar e óleo, rolos tombadores, entre outros.