Preço médio do etanol cai em 12 Estados e sobe em outros 14 e no DF, diz ANP

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 12 Estados e subiram em outros 14 e no Distrito Federal na semana entre 25 e 1º de maio, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 2,46% na semana ante a anterior, de R$ 3,814 para R$ 3,908 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média do hidratado ficou em R$ 3,694, alta de 2,98% ante a semana anterior.

O preço mínimo registrado nesta semana para o etanol em um posto foi de R$ 2,349 o litro, em São Paulo, e o menor preço médio estadual, de R$ 3,249, também em São Paulo.

O preço máximo, de R$ 6,259 o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande do Sul. O maior preço médio estadual também foi o do Rio Grande do Sul, de R$ 5,251.

Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no País caiu 3,91%. O Estado com maior queda no período foi Bahia, onde o litro recuou 12,74%.

Na apuração semanal, o maior recuo de preço foi observado no Amapá, de 2,86%. E a maior alta na semana foi registrada em Mato Grosso, de 6,90%.