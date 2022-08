População chinesa tem opiniões diferentes sobre crise com Taiwan

Os especialistas acreditam que a população está majoritariamente a favor da reunificação com Taiwan e não aceitaria a independência da ilha sob nenhuma circunstância

A indignação da China pela visita da congressista americana Nancy Pelosi a Taiwan despertou o fervor nacionalista de alguns internautas chineses, mas as opiniões nas ruas são mais variadas.

Em resposta à visita de Pelosi, a China iniciou as maiores manobras de sua história em Taiwan e suspendeu sua cooperação com os Estados Unidos em vários temas importantes, incluindo as mudanças climáticas.

Mas o que os chineses pensam sobre isso?

É difícil ter uma ideia geral, já que as autoridades controlam estritamente as discussões na Internet, com um sistema de censura que apaga as publicações mais negativas sobre a política do governo.

Os internautas mais extremistas pedem uma guerra, mas nas ruas as pessoas com quem a AFP conversou são mais moderadas e esperam principalmente um retorno à calma.

“Não me preocupa muito porque acho que não haverá (uma guerra) (…). Quem usar a força primeiro cometerá um erro”, estima Zhao, chinês que forneceu apenas o sobrenome.

O governo chinês considera Taiwan – onde os nacionalistas chineses se refugiaram quando Mao Tsé-Tung e os comunistas tomaram o poder na China em 1949 – como uma província que algum dia será reunificada com o resto de seu território, pela força se necessário. Este objetivo é compartilhado por grande parte da população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Muitos chineses esperam algum dia uma reunificação com Taiwan. É uma ideia que nos ensinaram desde crianças e considerada politicamente correta”, explica Zhao, de 29 anos.

“Mas há poucos debates profundos sobre o assunto, já que a internet não permite uma variedade de opiniões e os debates na vida real acabam facilmente em brigas”, acrescenta.

Para David Sacks, pesquisador do ‘think tank’ americano Council on Foreign Relations, a visita de Pelosi aconteceu no pior momento para o presidente chinês Xi Jinping.

O presidente quer forjar, diante de seus compatriotas, uma imagem de força e estabilidade para o 20º Congresso do Partido Comunista, que deve, salvo surpresas, conceder-lhe um terceiro mandato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É provável que Xi sentisse que tinha que agir, por medo de parecer fraco ou passar por alguém que não tem sob controle a relação (sino-americana), a mais importante para a China”, explica Sacks, entrevistado pela AFP .

Segundo Jocelyn Chey, ex-diplomata australiana e professora na Universidade de Sydney, as sanções comerciais contra Taiwan e as manobras militares “são bem recebidas” pela população chinesa.

Mas ocorrem em um momento em que o gigante asiático enfrenta um período de crise pelos mais de dois anos de restrições para frear a covid-19, com uma população cansada dos confinamentos sucessivos e do fechamento das fronteiras internacionais, disse.

© Agence France-Presse