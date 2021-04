Politicalha, ligação com PT, ativismo e militância estão entre ataques de Bolsonaro a ministros do STF

. Em outros momentos de sua gestão, ao reagir a decisões contrárias ao governo federal, o presidente já falou em ativismo, militância, ligação com o PT, politicalha e ‘acabou, porra’

TAYGUARA RIBEIRO

SÃO PAULO, SP

Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) partiu para o ataque contra o ministro Luís Roberto Barroso, que, no dia anterior, mandou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), instalar a CPI da Covid para investigar ações e omissões do governo federal na pandemia.

“Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial”, disse Bolsonaro a apoiadores. E escreveu em rede social. “Falta-lhe coragem moral e sobra-lhe imprópria militância política.”

“Barroso, nós conhecemos teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou ao Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista Cesare Battisti. Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro, e não para fazer politicalha dentro do Senado Federal.”

Esse não foi o primeiro ataque de Bolsonaro a integrantes do Supremo Tribunal Federal. Em outros momentos de sua gestão, ao reagir a decisões contrárias ao governo federal, o presidente já falou em ativismo, militância, ligação com o PT, politicalha e ‘acabou, porra’.

Relembre a seguir alguns desses ataques de Bolsonaro.

Alvo: Luís Roberto Barroso

Contexto Em 9 de abril de 2021, após ministro determinar abertura da CPI da Covid no Senado

Alvo: Alexandre de Moraes

Contexto Em 30 de abril de 2020, após ministro anular a nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal

“Eu respeito a Constituição e tudo tem um limite.”

“Se [Ramagem] não pode estar na Polícia Federal, não pode estar na Abin [Agência Brasileira de Inteligência]. No meu entender, uma decisão política.”

“Agora tirar numa canetada e desautorizar o presidente da República, com uma canetada, dizendo em [princípio da] impessoalidade? Ontem quase tivemos uma crise institucional, quase. Faltou pouco.”

“Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. Não engoli. Não é essa a forma de tratar o chefe do Executivo.”

“Não justifica a questão da impessoalidade [um dos argumentos usados pelo ministro na sua decisão]. Como o senhor Alexandre de Moraes foi parar no Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi?”

Alvo: Alexandre de Moraes

Contexto Em 28 de maio de 2020, após operação policial ordenada pelo STF que atingiu aliados bolsonaristas no inquérito das fake news

“Não teremos outro dia como ontem, chega.”

“Acabou, porra!”

“Querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor sob o argumento mentiroso de fake news.”

“Respeito o STF e respeito o Congresso. Mas para esse respeito continuar sendo oferecido da nossa parte, tem que respeitar o Poder Executivo também.”

Alvo: Celso de Mello

Contexto Em 28 de maio de 2020, após ministro decidir tornar público vídeo da reunião ministerial que seria indício de interferência na PF

“Eu peço pelo amor de Deus: não prossiga [com] esse tipo de inquérito, a não ser que seja pela lei do abuso de autoridade. Está bem claro, quem divulga vídeos, imagens ou áudios do que não interessa ao inquérito… Tá lá [na lei], um a quatro anos de detenção.”

“Criminoso não é Abraham Weintraub, não é o [Ricardo] Salles [ministro do Meio Ambiente], não é nenhum de nós. A responsabilidade de tornar aquilo público é de quem suspendeu o sigilo de uma sessão cujo vídeo foi chancelado como secreto.”

Alvo: Edson Fachin

Contexto Em 8 de março de 2021, após ministro anular condenações de Lula na Lava Jato de Curitiba e determinar que o caso seja julgado em Brasília

“O ministro Fachin sempre teve uma forte ligação com o PT, então não nos estranha uma decisão nesse sentido. Obviamente é uma decisão monocrática, mas vai ter quer passar pela turma, não sei, ou plenário para que tenha a devida eficácia”

