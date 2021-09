Zé Trovão assume que fugiu do Brasil e diz que vai se entregar

Foragido, o caminhoneiro chegou a desafiar Alexandre de Moraes a prendê-lo no dia 7, mas já estava fora do país nesta data

O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, assumiu nesta quinta-feira (9) que não está no Brasil. Ele é alvo de inquérito da Procuradoria-Geral da República (PGR) e teve prisão decretada na última sexta-feira (3), mas a Polícia Federal não havia conseguido localizá-lo.

Os agentes não encontraram Zé Trovão porque ele saiu do Brasil uma semana antes de a prisão ser decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo (STF). O caminhoneiro chegou a desafiar Moraes a prendê-lo, mas, no momento do vídeo, ele já estaria fora do país. Segundo a CNN, Zé fugiu no dia 27 de agosto.

“Eu vou te fazer um convite Alexandre de Moraes. Que tal você mesmo vir à Paulista no dia 7 de setembro e me prender? Estarei lá a sua disposição”, disse Zé Trovão em vídeo publicado no último sábado (4). Zé Trovão não esteve na Avenida Paulista.

Nesta quinta (9), em entrevista à revista Veja, Zé Trovão assumiu que está no México. “Eu vou me entregar”, prometeu. “Não aguento mais isso.”

“Para quem não sabe, estou no México, a embaixada brasileira acaba de entrar em contato com o hotel onde estou. Em alguns momentos, a polícia vem aqui me recolher e vai me levar preso. Eu não cometi nenhum crime”, disse o caminhoneiro, que se diz um preso político.

O advogado Levi de Andrade, que defende Zé trovão, diz que aguarda confirmação da prisão para tomar providências. “Há um acordo internacional com o México que dispensa processo de extradição. Ele deve chegar hoje ou amanhã” ao Brasil, disse Levi, também à Veja.