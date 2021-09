Zé Trovão alega perseguição de Alexandre de Moraes e pede asilo político no México

FÁBIO ZANINI Articulador das manifestações de 7 de Setembro e dos bloqueios em estradas nos dias subsequentes, o caminhoneiro Marcos Gomes, mais conhecido como Zé Trovão, protocolou um pedido de asilo político ao governo mexicano. Os documentos foram enviados à reportagem pelo seu advogado, Levi de Andrade. No documento de solicitação ao governo mexicano, Zé Trovão diz ser vítima de perseguição política. Ele tem pedido a destituição dos ministros do STF e tem atacado Alexandre de Moraes, que autorizou operação de busca e apreensão nos endereços ligados ao caminhoneiro e, posteriormente, determinou sua prisão preventiva. As datas no documento mostram que ele foi protocolado no começo do mês, antes ainda dos atos de 7 de Setembro.