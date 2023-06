Zanin será indicado por Lula para o STF, diz Pacheco

“Essa mensagem deve chegar hoje no Senado e nós vamos encaminhar a Comissão de Constituição e Justiça”, afirmou

JOÃO GABRIEL

BRASÍLIA, DF

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou nesta quinta-feira (1º) que o advogado Cristiano Zanin será indicado pelo presidente Lula para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal).

Pacheco disse que se encontrou com Zanin na quarta-feira (31).

“Me encontrei ontem com o Cristiano Zanin, ele será o indicado pelo Presidente da República para a vaga no Supremo Tribunal Federal. essa mensagem deve chegar hoje no Senado e nós vamos encaminhar a Comissão de Constituição e Justiça. Já conversei com o presidente [da comissão] Davi Alcolumbre, que dará o andamento”, afirmou.