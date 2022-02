Wolney Queiroz (PDT) assume liderança da oposição na Câmara

O deputado vai liderar parlamentares de seis partidos que fazem oposição ao governo Jair Bolsonaro: PDT, PT, PSB, PSOL, PCdoB e Rede

O deputado Wolney Queiroz (PE), que liderou a bancada do PDT na Câmara nos últimos dois anos, foi eleito novo líder da oposição na Casa. Ele assumiu o posto de Alessandro Molon (PSB-RJ). O petista Alencar Santana Braga (SP), por sua vez, é o novo líder da minoria, cargo ocupado até então por Marcelo Freixo (PSB-RJ).

“Entrego o bastão da Liderança do PDT com sentimento de dever cumprido. Foram dois anos delicados na vida política nacional e fizemos com muita resistência o enfrentamento para barrar retrocessos e avançar em pautas necessárias para garantir dignidade e direitos ao povo”, afirmou Queiroz. O deputado vai liderar parlamentares de seis partidos que fazem oposição ao governo Jair Bolsonaro: PDT, PT, PSB, PSOL, PCdoB e Rede.

Ao comentar o novo cargo, Braga destacou a disputa eleitoral e disse esperar que a partir de 2023 o PT integre a maioria, e não mais a minoria. “É um ano decisivo para o povo brasileiro, onde nós temos que dar o basta ao Bolsonaro e ao que ele significa: o fascismo, o autoritarismo, uma postura antidemocrática, uma postura anti povo, de um governo que vira as costas para seu povo.”

Freixo e Molon deixam seus postos de comando na Câmara para se dedicar a suas respectivas campanhas eleitorais. O ex-integrante do PSOL pretende se candidatar ao Governo do Rio de Janeiro. Já Molon articula disputar uma vaga no Senado.

Estadão conteúdo