Wassef admite que recomprou Rolex nos EUA

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Frederick Wassef afirmou, nesta terça-feira (15), durante uma entrevista coletiva concedida em São Paulo, que viajou aos Estados Unidos e comprou um relógio Rolex no dia 14 de março deste ano como um ‘presente ao governo brasileiro’.

No entanto, ele negou ter participado de uma ‘operação de resgate’ da joia a mando do ex-assessor de Bolsonaro.

Bolsonaro recebeu um Rolex durante uma viagem ao Oriente Médio, o relógio foi dado a sua comitiva e, segundo a Polícia Federal (PF), foi vendido ilegalmente nos EUA pelo então ajudante do ex-presidente, Mauro Cid.

Já no dia 15 de março, foi definido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), um prazo de cinco dias úteis para a devolução do kit com joias suíças da marca Chopard, em ouro brando, recebidas pelo governo como um presente da Arábia Saudita, em uma viagem oficial em 2019. O kit foi devolvido.

Na coletiva, Wassef disse que a viagem já estava marcada e que teve fins pessoais. A compra da joia, segundo ele, foi feita com seu próprio dinheiro, e se trata de uma recompra de produto. “E se o relógio for outro?”, questionou.

“Usei do meu dinheiro para pagar o relógio. O meu objetivo quando o comprei era cumprir a decisão do Tribunal de Contas da União”, disse. Segundo ele, a compra foi declarada na Receita Federal.

“O governo do Brasil me deve R$ 300 mil”, disparoi, após mostrar um recibo da compra no valor de US$ 48 mil.