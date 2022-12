‘Vocês sequer imaginam a vida que levamos’, diz Heloísa Bolsonaro, em defesa do marido no Qatar

De acordo com Heloísa, a viagem dos dois começou a ser planejada há um ano e foi paga a prestações

A psicóloga Heloísa Bolsonaro, esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), se manifestou publicamente em defesa do marido após a repercussão negativa da ida do casal ao Qatar, onde ambos assistiram a um jogo da seleção brasileira.

De acordo com Heloísa, a viagem dos dois começou a ser planejada há um ano e foi paga a prestações. “Não houve ônus para a Câmara [dos Deputados] nem jatinho privado, como a esquerda já começou a inventar”, diz ela.

A publicação, feita nesta quinta-feira (1º), é a primeira da psicóloga sobre o tema desde que a imagem dos dois em um estádio do país árabe ganhou ampla repercussão nas redes sociais.

Como mostrou a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o episódio conseguiu unir bolsonaristas, apoiadores de Lula (PT) e não militantes nas redes sociais, que se voltaram massivamente contra o deputado.

“Por várias vezes discutimos ‘qual o clima de irmos viajar?'”, diz Heloísa, se referindo à derrota do sogro, Jair Bolsonaro (PL), nas urnas. “Mas não viemos apenas assistir um jogo”, acrescenta.

De acordo com a psicóloga, Eduardo Bolsonaro viajou para supostamente dialogar com autoridades internacionais. “Eduardo é uma figura que transita muito bem internacionalmente”, afirma. “Eduardo hoje é o único brasileiro que consegue ser recebido pelas maiores autoridades mundiais”, diz ainda.

No início desta semana, ao defender sua ida ao Qatar, Eduardo Bolsonaro afirmou que foi ao país asiático não para ver a Copa, mas para distribuir pen drives com “a verdade sobre o Brasil”. O pronunciamento, feito em vídeo, gerou memes de toda a sorte.

Nesta quinta-feira, Heloísa Bolsonaro endossou a versão do marido. “Quem está zombando dos ‘pen drives’ não faz a menor ideia que certas conversas e certos assuntos só podem ocorrer pessoalmente e com conteúdos em mãos. Vocês viram apenas um recorte público, como na foto”, afirma.

“Pode parecer que estamos curtindo a vida, mas vocês sequer imaginam a tal ‘vida’ que levamos. Somos aliados nessa luta. Nunca foi fácil”, emenda.

Na publicação, Heloísa Bolsonaro também nega que os dois tenham viajado ao Qatar escondidos. “Ninguém imaginaria que Eduardo passaria batido num mundial de futebol. Porém não faria o menor sentido eu dividir uma experiência de viagem, com tanta coisa acontecendo em nosso país”, explica.

Ao final da publicação, Heloísa diz que o casal tem “uma missão, guiada por nossos princípios”, sem esclarecer o que ou quais seriam. “Pra quem acha que tudo se resume a futebol, posso garantir uma coisa: a bola tá rolando e ainda tem muito jogo”, finaliza.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a aparição repentina de Eduardo na Copa, em meio ao longo período de reclusão do clã Bolsonaro após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), irritou os bolsonaristas mais radicais, que estão há 27 dias acampados em áreas militares de algumas cidades do Brasil, como São Paulo e Brasília.

