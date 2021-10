Vice-presidente do PSDB de SP anuncia apoio a Eduardo Leite contra Doria

Ex-deputado, Losacco é próximo de José Serra e Geraldo Alckmin, figuras históricas do tucanato paulista

Camila Mattoso

SÃO PAULO, SP

O vice-presidente do diretório paulista do PSDB, Evandro Losacco, decidiu apoiar Eduardo Leite na disputa contra João Doria e Arthur Virgílio na prévia nacional tucana, marcada para 21 de novembro. Ele divulgou uma carta com oito motivos para explicar a escolha pelo governador do Rio Grande do Sul.



As qualidades de Leite listadas por Losacco são: identidade com o PSDB, social-democrata, respeito à história e às lideranças, gestão de qualidade, apoio popular, é a melhor via e é o presidente que o Brasil precisa (capacidade de diálogo para romper polarização).



Ex-deputado, Losacco é próximo de José Serra e Geraldo Alckmin, figuras históricas do tucanato paulista. O segundo decidiu deixar o partido após atritos com Doria e deve disputar o governo do estado em 2022. O presidente do diretório estadual do PSDB é Marco Vinholi, secretário de Desenvolvimento Regional da gestão Doria .