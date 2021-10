Twitter, Instagram e YouTube bloqueiam páginas de Allan dos Santos e Terça Livre após decisão de Moraes

O bloqueio atende a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes no inquérito sobre a existência de milícias digitais que atacam a democracia

Camila Mattoso

BRASÍLIA, DF

O Twitter, o YouTube e o Instagram tiraram do ar as páginas do influenciador bolsonarista Allan do Santos e do seu site, o Terça Livre. O bloqueio atende a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no inquérito sobre a existência de milícias digitais que atacam as instituições e a democracia. A decisão é da semana passada.



A conta de Santos no Twitter havia sido bloqueada ainda na sexta (9). Desde terça (12), saíram do ar o canal do Terça Livre no YouTube e a página pessoal do influenciador no Instagram. Santos é um dos principais alvos da investigação sobre as milícias digitais.



Como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo os encontros do infuenciador com Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) durante a viagem do presidente à Assembleia da ONU, em setembro, entraram na mira da Polícia Federal.



O influenciador também é investigado no inquérito das fake news. Ele deixou o país após virar alvo dos inquéritos relatados por Moraes e, atualmente, mora nos EUA.