TSE não pode ser desprezado ‘sob desconfiança absolutamente sem justa causa’, diz Pacheco

Após diversas criticas do presidente Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro, Pacheco fez questão de defender as urnas eletrônicas

Em meio às alegações, sem provas, de desconfiança sobre a segurança das urnas eletrônicas por parte do presidente Jair Bolsonaro e aliados, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu a autoridade e atuação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na abertura do X Fórum Jurídico de Lisboa.

“Teremos eleições este ano, que acontecerão no sistema eletrônico de votação, sob a guarda do eficiente Tribunal Superior Eleitoral, que é uma justiça especializada que custa à sociedade brasileira e que não pode ser desprezada sob uma desconfiança absolutamente sem justa causa.”

Pacheco disse ainda que cabe a todos a defesa dos Poderes e das instituições: “Afirmações e reafirmações de defesa dos Poderes é algo que nos cabe, cada qual na sua posição, no seu quadrado, temos que defender as instituições e não desvalorizá-las”. Segundo ele, “se alguém no Brasil pensar em ruptura”, “não é definitivamente ruptura do estado de direito”.

Por: Estadão Conteúdo