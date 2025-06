Transposição do São Francisco foi maior projeto hídrico do mundo no século 21, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira, 3, que a transposição do Rio São Francisco pode ter sido o maior projeto hídrico do mundo neste século.

“Nós estamos atendendo quatro Estados da Federação, estamos tirando 13 milhões de pessoas da miséria da água, que não existiu durante muito tempo. Talvez seja o maior projeto hídrico ocorrido no mundo neste século 21 ou, quem sabe, neste século também”, disse o presidente nesta terça-feira, 3.

Segundo Lula, grande parte da população desconhece o projeto, iniciado na primeira gestão dele na Presidência (2003-2006) por falhas na comunicação institucional da Presidência. “Muita gente não sabe porque nós não informamos corretamente o que é o canal do São Francisco”, avaliou.

A coletiva de Lula com jornalistas ocorre após uma reunião, na noite desta segunda-feira, 2, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP). Também participaram do encontro a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e líderes governistas no Congresso.

Estadão Conteúdo