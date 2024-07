Trabalhadores rurais bloqueiam rodovia no PA em protesto contra visita de Bolsonaro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Integrantes de uma diretoria regional da Fetraf (Federação Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar) do Pará bloquearam uma rodovia estadual em protesto à visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Parauapebas, município do sudeste do estado, a 700 km de Belém.



O grupo sindical colocou fogo em pneus na PA-275. “Estou retido”, afirmou o ex-mandatário em mensagem à coluna Mônica Bergamo no início da tarde. O bloqueio depois foi desfeito, e Bolsonaro participou o ato agendado.



Segundo Noemi Gonçalves, coordenadora estadual da Fetraf-PA, o ato foi uma resposta ao descaso do governo Bolsonaro em relação à agricultura familiar no Pará.



As lideranças destacaram o fechamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário [MDA] e a interrupção da reforma agrária no estado.



Vídeos de correligionários de Bolsonaro mostram bate-boca entre apoiadores do ex-presidente e do movimento de agricultura familiar.



“Comigo não teve nenhuma maldade com produtor rural. Não demarquei nenhuma terra indígena, nenhuma área ambiental”, afirmou o ex-presidente.



Bolsonaro, que faz agendas no interior do Pará desde domingo (30), foi condenado pela Justiça Eleitoral em duas ações, ambas em 2023.



A primeira pela reunião feita no Palácio da Alvorada com embaixadores para deslegitimar o sistema eleitoral. A segunda, sobre uso da comemoração do 7 de setembro de 2022 para fazer campanha eleitoral.



Sua condenação pela Lei da Ficha Limpa durará até 2030. A defesa de Bolsonaro recorreu ao Supremo nos dois casos. Ela tem até 2026 para esgotar os recursos na corte.