Toffoli põe pedido da defesa de Vorcaro, do Master, em sigilo máximo

Investigação contra Daniel Vorcaro segue na Justiça Federal do DF enquanto Supremo aguarda manifestação da PGR sobre eventual mudança de instância

Redação Jornal de Brasília

02/12/2025 12h24

Foto: Rosinei Coutinho/STF/ Agência Brasil

JOSÉ MARQUES E ANA POMPEU
FOLHAPRESS

O ministro Dias Toffoli colocou sob sigilo máximo um pedido da defesa de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para levar as investigações sobre o empresário ao STF (Supremo Tribunal Federal).

O caso estava sob segredo de Justiça e passou a ser tratado, nos últimos dias, como sigiloso. Com a mudança, parte das informações sobre o andamento processual do caso ficam ocultas do público.

O pedido da defesa foi feito após um envelope com documentos de um negócio imobiliário relacionado ao deputado João Carlos Bacelar (PL-BA) ter sido encontrado em uma busca e apreensão.

Atualmente, as investigações relacionadas a Vorcaro correm na Justiça Federal do Distrito Federal.
Por causa desse documento, na sexta-feira (28), a defesa solicitou que o inquérito seja remetido ao Supremo.

Toffoli abriu o caso para manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República) antes de tomar uma decisão.

Procurado, o Supremo afirmou que uma resolução da corte afirma que cabe ao ministro relator “definir o nível de sigilo aplicável ao processo, peça ou documento”.

Também diz que “as classificações de sigilo poderão ser revistas pelo(a) ministro(a) relator(a) a qualquer tempo”.

Em nota, Bacelar afirmou que participou da criação de um fundo destinado à construção de um empreendimento imobiliário em Trancoso, distrito de Porto Seguro (BA), mas a transação não avançou. À época, Vorcaro teria demonstrado interesse na aquisição de parte do projeto.

Na sexta, a desembargadora Solange Salgado da Silva, do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), determinou a soltura de Vorcaro e disse que ele deve ser monitorado com o uso de tornozeleira eletrônica.

O dono do Master estava preso desde o dia 17, quando se preparava para embarcar em um voo para o exterior.

A juíza afirmou que as suspeitas sobre Vorcaro são graves, mas apontou que o uso da tornozeleira e outras medidas cautelares são suficientes.

Vorcaro havia sido preso no aeroporto de Guarulhos (SP), quando embarcava para Dubai. Ao determinar a soltura, a juíza afirmou que o banqueiro comprovou que havia comunicado previamente ao Banco Central que voaria para os Emirados Árabes Unidos, com o objetivo de se reunir com empresários interessados na compra do Master.

