Taxa de desemprego cai 0,2% em julho no DF

Entre junho e julho, a taxa de desemprego do Distrito Federal caiu de 16,3% para 16,1%, segundo pesquisa Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) e o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Essa queda é resultado da adição de três mil postos de trabalho e ao decréscimo de mil pessoas na População Economicamente Ativa (PEA). Se comparado ao mesmo período do ano passado, quando a porcentagem passou de 15,7% para 16,1%, a taxa se mantém estável.

A pesquisa Emprego e Desemprego no Distrito Federal (PED-DF) e na Periferia e na Área Metropolitana de Brasília (PEDs AMB e PMB) foi divulgada nesta terça-feira (29).

A PMB é composta pelos 12 municípios goianos vizinhos ao DF (Águas Lindas, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso), enquanto a AMB abrange o DF e a PMB.

Na Periferia Metropolitana de Brasília, a taxa de desemprego caiu de 18,6% para 17,8% entre junho e julho deste ano. A redução se deve ao decréscimo de seis mil pessoas na PEA, visto que a quantidade de postos de trabalho permaneceu estável no período. Na comparação com julho de 2022, a taxa de desemprego passou de 18,9% para 18,6%.

Na Área Metropolitana de Brasília, a taxa de desemprego caiu de 16,9% para 16,6% entre junho e julho deste ano. O acréscimo de 3 mil postos de trabalho e o decréscimo de 7 mil pessoas na PEA foram os responsáveis pela redução. Em julho de 2022, a taxa de desemprego também estava em 16,6%

Jovens

Em 2022, os jovens correspondiam a 27,7% da população com idade para trabalhar (15 anos ou mais), um contingente de 701 mil pessoas distribuído em três grupos: adolescentes entre 15 e 17 anos (5,1%), jovens entre 18 e 24 anos (13,2%) e jovens adultos entre 25 e 29 anos (9,4%). A juventude tinha uma expressiva participação no mercado de trabalho local, representando 28,8% da população ocupada ou em busca de ocupação.

A taxa de desemprego entre os jovens economicamente ativos (ocupados ou em busca de ocupação) alcançava 29,2% em 2022, percentual inferior ao registrado em 2021 (33,8%) e praticamente três vezes maior que o da população com 30 anos ou mais na mesma situação (9,8%).

Já em 2022, os jovens correspondiam a 54,6% dos desempregados e a 24,1% dos ocupados no DF. Em 2021, esses percentuais eram de 57,1% e 24,3%, respectivamente. A juventude representava 30,1% da população ocupada ou em busca de ocupação em 2021.

As informações são da Agência Brasília