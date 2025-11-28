Tarcísio nomeia Osvaldo Nico Gonçalves para substituir Derrite na SSP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), escolheu Osvaldo Nico Gonçalves para substituir Guilherme Derrite na SSP (Secretaria de Segurança Pública). Ele era o atual secretário-executivo da pasta e já o substituía na ausênsia do titular.



Nico, como é mais conhecido, disputava a indicação pelo posto mais alto da área de segurança no estado com o secretário de Administração Penitenciária, Marcelo Streifinger, que é policial militar. Nico é delegado da Polícia Civil de carreira e, durante o governo Tarcísio, foi coordenador da força-tarefa que investigou o assassinato de Vinícius Gritzbach, morto a tiros no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.



Segundo o comunicado divulgado pelo governo estadual, ele será responsável por “dar continuidade às políticas de combate ao crime organizado e de valorização das forças policiais”. Derrite deixará a pasta na próxima semana para reassumir o mandato de deputado federal e se concentrar na pré-campanha para o Senado.



Formado em direito em 1989, Nico ingressou na carreira policial como investigador de polícia. De 1979 a 1992, atuou como investigador em departamentos da Polícia Civil como Decap, DHPP, Deic, e Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos).



Segundo o governo estadual, Em 1992, fundou o primeiro Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil, do qual foi o primeiro delegado. Durante 12 anos, foi supervisor do Grupo Especial de Resgate (GER) no Garra.



Em abril de 2022, na gestão João Doria (ex-PSDB) foi nomeado Delegado Geral de Polícia, cargo máximo da Policia Civil do Estado.