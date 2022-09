Tarcísio exclui Douglas Garcia de comitiva após ataque à Vera Magalhães

O deputado foi contido por seguranças enquanto questionava Vera Magalhães se ela recebia dinheiro para falar mal de Bolsonaro

Candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pelo governo paulista, o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) vetou a participação do deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) em sua comitiva nos próximos debates e sabatinas de campanha. A decisão foi tomada após o parlamentar atacar a jornalista Vera Magalhães no debate desta terça-feira, 13, organizado por um pool de veículos de imprensa no Memorial da América Latina.

Integrantes da campanha se disseram “irritados e constrangidos” com a atitude do parlamentar e avaliam que a repercussão do episódio contaminou o que seria, na avaliação deles, uma participação positiva do ex-ministro no evento.

O deputado foi contido por seguranças no fim do debate enquanto questionava Vera Magalhães, com um celular na mão, se ela recebia dinheiro para falar mal do governo Bolsonaro. O parlamentar reiterou ataques feitos pelo presidente contra Vera Magalhães a chamando de “vergonha para o jornalismo brasileiro”. Em seguida, reproduziu uma falsa notícia sobre a remuneração dela na TV Cultura.

“Terei de sair escoltada do Memorial da América Latina por seguranças porque fui agredida pelo deputado Douglas Garcia (.. ) Há centenas de testemunhas. Usou o convite no estafe do Tarcísio de Freitas no debate apenas para vir me acossar e ameaçar”, escreveu Vera em suas redes sociais.

