Tarcísio diz que mercado é muito ansioso e que nome da direita ao Planalto sairá em 2026

São Paulo, 27 – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta quinta-feira, 27, no Annual Meeting realizado pela XP Asset Management, que o anúncio do nome que irá concorrer às eleições presidenciais do próximo ano deverá acontecer no início do próximo ano.

“Eu acredito que saberemos no início do ano que vem”, respondeu ao mediador que questionou quem será o candidato da direita no próximo ano. Ele seguiu dizendo: “Precisamos ter um pouco de calma. O mercado é muito ansioso mesmo. O mercado gosta de precificar tudo muito rapidamente”.

Durante sua fala, Tarcísio expressou compreensão pela preocupação do mercado e reconheceu a justificativa para tal preocupação: “O mercado está preocupado e tem razão para estar preocupado”. Neste momento, ele citou que, em caso de reeleição do PT, o partido teria de fazer reformas ou o Brasil vai quebrar

“Qual a alternativa que essa turma (PT) tem a oferecer para o Brasil?”, questionou o governador de São Paulo, ressaltando que, se tiver mudança política ano que vem, entrará uma turma que “sabe exatamente o que fazer”.

Sobre possíveis nomes da direita em 2026, Tarcísio disse que “não tem ninguém com essa ânsia de ser protagonista”. “Não vamos entrar divididos, vamos estar unidos e seremos fortes”, afirmou o governador.

Perguntado sobre a prisão de Jair Bolsonaro, Tarcísio disse é preciso resolver a situação do ex-presidente para pacificar o País. “Precisamos ajudar a grande liderança da direita que é Jair Bolsonaro para 2026”, afirmou.

Congresso está disposto a entregar um projeto interessante

No evento, Tarcísio de Freitas afirmou que o atual Congresso é absolutamente reformista e disposto a entregar um projeto interessante para o País e que poucos presidentes tiveram habilidade de tornar o Congresso sócio das realizações.

Tarcísio também comentou que será fundamental que o próximo presidente governe com o Congresso. Além disso, ele ressaltou que o Brasil necessita de reforma orçamentária, que vai precisar desvincular receita e que a agenda que deve ser tocada pelo próximo mandatário precisa ser conhecida por todos.

O governador, durante a sua fala, disse ainda que uma eventual vitória da direita significa apreciação de câmbio, queda de inflação e juros. Segundo ele, a agenda que precisa ser tocada é conhecida, já que houve quatro anos de Paulo Guedes como ministro da Economia.

Estadão Conteúdo