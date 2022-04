Suspeito de chefiar milícia e extorquir prefeito é preso em Duque de Caxias

Investigações da 100ª DP (Porto Real) indicam que o homem detido extorquiu em 2019 Ailton Marques (PDT)

A Polícia Civil do Rio prendeu na sexta-feira (8) um homem de 30 anos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele não teve a identidade divulgada e é suspeito de chefiar uma milícia e de ter extorquido o prefeito de Porto Real, no interior do estado.

Investigações da 100ª DP (Porto Real) indicam que o homem detido extorquiu em 2019 Ailton Marques (PDT), então prefeito da cidade do sul fluminense. Além disso, o preso é apontado como chefe da milícia que atua na região da Taquara, em Caxias, e de um esquema de agiotagem, no qual os devedores eram ameaçados com uso de arma de fogo.

A prisão envolveu policiais da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Segundo a polícia, o homem já vinha sendo monitorado e foi alvo de um mandado de prisão preventiva.

Após a detenção, o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça para esclarecimentos.