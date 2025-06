STJ autoriza obras de tirolesa no Pão de Açúcar

A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por maioria, manter a autorização para a construção de uma tirolesa entre os morros do Pão de Açúcar e da Urca, no Rio de Janeiro. A decisão confirma o entendimento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), que já havia liberado a continuidade das obras.

O Ministério Público Federal (MPF) havia recorrido contra a empresa Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), solicitando a paralisação do projeto sob alegação de danos ambientais e geológicos, além de favorecer interesses privados. As informações são da Agência Brasil.

No entanto, o relator do caso, ministro Francisco Falcão, avaliou que a interrupção das obras traria mais prejuízos que benefícios, especialmente devido à permanência de tapumes e lonas utilizados como medida de segurança nos morros. Segundo ele, 95% da obra já está concluída.

A construção da tirolesa havia sido suspensa por decisão liminar em junho de 2023, após o MPF alegar que cerca de 130 metros cúbicos de rochas haviam sido retirados dos morros, o equivalente ao volume de uma piscina média. Apesar disso, o TRF2 reviu a liminar e liberou a retomada da obra meses depois.

O projeto prevê quatro linhas de tirolesa com extensão de 755 metros e velocidade de até 100 km/h. O trajeto entre os dois morros deverá durar cerca de 50 segundos, com capacidade para atender até 100 pessoas por hora.