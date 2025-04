STF estica feriado de Páscoa e fica sem sessões durante toda a semana

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O STF (Supremo Tribunal Federal) ampliou o feriado da Páscoa e não vai ter sessões plenárias durante toda a semana. A Páscoa acontece entre a Sexta-feira da Paixão de Cristo (18) e o Domingo de Páscoa (20). A segunda (21) é também feriado nacional, de Tiradentes.



Pela tradição católica, o domingo anterior (13) é o Domingo de Ramos, quando termina a Quaresma. A quinta é considerada santa, para a cerimônia do lava-pés. Mas apenas a sexta é feriado nacional.



O calendário do Supremo considera a Páscoa desde a quarta (16). Assim, não haverá sessões do plenário, que ocorrem nas tardes de quarta e quinta.



As Turmas, no entanto, também não terão sessões. Elas acontecem, no geral, nas tardes de terça.



Os trabalhos são retomados na terça seguinte (22), com o julgamento do recebimento da denúncia contra o segundo núcleo da trama golpista de 2022 na Primeira Turma formado por integrantes do governo Jair Bolsonaro (PL) que tinham cargos estratégicos e, segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República), articularam medidas para viabilizar o golpe de Estado.



No início de março, da mesma forma, os ministros não tiveram sessões durante a semana do Carnaval.

A Secretaria do Tribunal não funcionou na segunda (3) nem na terça-feira (4). Na Quarta-Feira de Cinzas (5) o expediente foi retomado a partir das 14h.